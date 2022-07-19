Китайский кроссовер стал самой продаваемой иномаркой в России

Агентство «Автостат» в этом году перешло на публикацию еженедельных отчетов о продажах новых автомобилей в России. Аналитики ссылаются на данные АО «Электронный паспорт», согласно которым в период с 11 по 17 июля самой популярной иномаркой на российском рынке стал компактный китайский кроссовер Chery Tiggo 4. Он обогнал по продажам даже такие бестселлеры, как Kia Rio и Hyundai Creta. В абсолютном же зачете лидируют две модели Lada, а именно Granta и Vesta.
За вторую неделю июля было продано 1250 экземпляров Lada Granta и 464 автомобиля Lada Vesta. На третьем месте лучшая из иномарок, Chery Tiggo 4, результат которой составил 282 машины. Следом идут Kia Rio (четвертое место) и Hyundai Creta (пятое место) с показателями 269 и 259 единиц соответственно.
Во второй половине рейтинга позиции распределились следующим образом: на шестой — Chery Tiggo 7 PRO (240 шт.), на седьмой — Haval Jolion (240 шт.), на восьмой — Hyundai Solaris (225 шт.), на девятой — Geely Coolray (213 шт.), а замыкает список Renault Logan (187 шт.), завершивший вторую неделю месяца на десятой строчке.
Всего же за отчетный период было продано 7404 новых легковых автомобиля, что на один процент больше, чем за первую неделю текущего месяца.