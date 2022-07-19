Китайский кроссовер стал самой продаваемой иномаркой в России

Агентство «Автостат» в этом году перешло на публикацию еженедельных отчетов о продажах новых автомобилей в России. Аналитики ссылаются на данные АО «Электронный паспорт», согласно которым в период с 11 по 17 июля самой популярной иномаркой на российском рынке стал компактный китайский кроссовер Chery Tiggo 4. Он обогнал по продажам даже такие бестселлеры, как Kia Rio и Hyundai Creta. В абсолютном же зачете лидируют две модели Lada, а именно Granta и Vesta.

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За вторую неделю июля было продано 1250 экземпляров Lada Granta и 464 автомобиля Lada Vesta. На третьем месте лучшая из иномарок, Chery Tiggo 4, результат которой составил 282 машины. Следом идут Kia Rio (четвертое место) и Hyundai Creta (пятое место) с показателями 269 и 259 единиц соответственно.

Во второй половине рейтинга позиции распределились следующим образом: на шестой — Chery Tiggo 7 PRO (240 шт.), на седьмой — Haval Jolion (240 шт.), на восьмой — Hyundai Solaris (225 шт.), на девятой — Geely Coolray (213 шт.), а замыкает список Renault Logan (187 шт.), завершивший вторую неделю месяца на десятой строчке.