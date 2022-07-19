Есть ли в 2022 году смысл пригонять подержанный автомобиль из Европы

С уходом из России автомобильных брендов и образовавшегося дефицита машин, многие автомобилисты вспомнили о 90-х годах прошлого века, когда Россия и страны СНГ фактически избавили Европу от автостарья, пригнав к нам все, что уже не нужно было достопочтенным бюргерам. После введения заградительных таможенных пошлин и наладки производства иномарок в России о массовом привозе авто из Европы на десятилетие забыли. Однако в 2022 году этот вид бизнеса неожиданно ожил. Стоит ли на него надеяться?

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По опубликованной статистике весной 2022 года в России резко увеличилось количество объявлений, предлагающих "бэушный" автомобиль со старой доброй формулировкой "Без пробега по РФ". В столичных регионах число таких предложений практически удвоилось, а в целом по стране стало большее наполовину. Тут, конечно, не стоит забывать про Дальний Восток, который в силу дефицита, само собой, продолжает еще активнее осваивать японские и корейские аукционы. Однако и европейская часть перегонного автобизнеса пришла в движение, причем как на уровне частников, так и крупных игроков.

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Причина, помимо резкого исчезновения в России ассортимента иномарок, конечно же, в сильно укрепившемся рубле. А тут еще депутаты Госдумы предлагают на время вообще отменить ввозные пошли на авто, чтобы насытить рынок. Кроме того, с 15 июля, несмотря на противостояние, наконец-то открываются границы для свободного путешествия в Европу. В общем, самое время вспомнить, что сегодня вообще представляет собой вторичный европейский рынок и насколько просто купить там машину.

Все не так просто, как кажется

Тем, кто уже предвкушает поля недорогих автомобилей в отличном внешнем и техническом состоянии, уходящие в немецкий горизонт, стоит немного остудить пыл. Проблемы на авторынке не только у России. Да, в Европе они не такие глобальные, но за два года ковидных ограничений, разорванных логистических цепочек и дефицита комплектующих, сложности появились и в ЕС. В первую очередь, это сокращение действительно хороших вариантов и заметный подъем цен на оные. А потому найти действительно хороший подержанный автомобиль, как это было принято по известной легенде 90-х "из под немецкого дедушки, который раз в неделю ездил на нем в соседнюю пивную", стало гораздо сложнее.

Европейские дельцы, занимающиеся подержанными автомобилями, теперь сами рыщут по странам ЕС в надежде привезти от соседей за недорого отличный вариант, на котором можно заработать с перепродажи. Такими вещами часто не брезгают, например, владельцы автосервисов, для которых такая подработка - неплохая прибавка к прибыли.

В целом же, купить машину в Европе можно у нескольких продавцов. Первые из них - это частные объявления: самый невыгодный вариант, потихоньку в самой Европе отмирающий. Главная причина - отсутствие возврата НДС (цена брутто), который делает не очень дорогую машину еще на две-четыре тысячи евро дешевле (хотя нюансы есть и здесь). Поэтому с рук покупают разве что какой-то эксклюзив.

Основные площадки продажи - дилерские стоки trade-in и европейские компании-перекупщики, называемые в Германии автохаусами. Последние чаще всего скупают машины на лизинговых аукционах, в которых участвовать можно и самостоятельно, если есть понимание этого процесса. Проще говоря, если покупатель "в теме".

Несмотря на то, что европейский рынок подержанных авто цивилизованный и поднять историю машины, чаще всего, не составляет труда, продиагностировать ее на сервисе все равно не помешает. Уставших, но прилично выглядящих машин в Европе валом, как и ушлых "бизнесменов", особенно на фоне ковидного экономического кризиса. У дилеров же машины самые дорогие, что на текущий момент может прировнять смысл покупки авто в Европе к нулю - проще будет найти в России.

Еще один нюанс покупки - разница в ценообразовании в зависимости от страны и марки авто. По-хорошему, какая машина нужна, нужно знать сразу, поскольку французские машины дешевле во Франции, немецкие - в Германии, а итальянские - в Италии в силу соответствующего количества предложений в каждой стране. А иногда получается и так, что пригнать Mercedes гораздо выгоднее из Польши, поскольку новым он стоил там дешевле в силу местного налогообложения.

В 2022 году добавился еще один неприятный фактор - русофобия на фоне потока европейской антироссийской пропаганды, когда иностранцы отказываются от каких бы то ни было бизнес-отношений с русскими. Но тут как повезет, поскольку история не поголовная и сильно зависит от каждого конкретного случая. Кроме того, не стоит забывать, что европейцы ввели против России санкции, одна из которых запрещает продавать россиянам авто дороже 50 000 евро, что по текущему курсу около трех миллионов рублей.

Ну а теперь прибавляйте сюда еще весь необходимый документооборот, который нужен при вывозе машины, все необходимые расходы на проживание и переезды в поисках авто, договоренности с продавцами, которые в силу кризиса перестали торговаться, языковой барьер и прочие нюансы чужбины. В общем, целая история не для рядового автомобилиста-обывателя.

А если авто из Европы заказать?

Всю головную боль по подбору и покупке автомобиля в Европе готовы взять на себя посредники. В России их немало - от частников из объявлений на "Авито", готовых помочь в решении вопроса от 10 000 рублей, до премиум-компаний, давно и профессионально занимающихся автоподбором авто из ЕС с соответствующим прайс-листом.

Что нужно знать об этой части? Первое и главное: итоговая цена автомобиля складывается из целой череды составляющих. Стоимость самого авто, плюс сумма таможенных платежей со стоимостью услуг таможенного брокера, акцизов и утилизационного сбора, плюс доставка, плюс услуги посредника, плюс оформление российских документов с обязательной установкой ЭРА-ГЛОНАСС. Каждый из этих пунктов несет определенный список нюансов (те же таможенные депозиты выезде из России или наличие страховки при въезде) и соответствующую сумму.

Про помощь "от 10 000 рублей" лучше сразу забыть - за эту сумму максимум подберут в интернете пару-тройку подходящих по цене вариантов и позвонят проверить, в наличии ли машина. В среднем за услугу подбора "на месте" берут от 300 до 1000 евро в зависимости от стоимости авто. Еще от 1000 до 1500 евро обойдется доставка машины в Россию. Установка ЭРА-ГЛОНАСС - еще 500-600, а то и 1000 евро. Итого навскидку - от 2000 до 3000 евро (150-220 тысяч рублей) в зависимости от условий сделки и стоимости авто. Это средний минимум без растаможки.

Как ни странно, таможенные платежи заметно снизились. Нет, не только потому, что упал курс евро. На руку отечественным автомобилистам сыграла европейская экология и увлечение даунсайзингом. Проще говоря, европейские производители давно перешли на маленькие и высокофорсированные турбомоторы, в то время как наши таможенные ставки по старой памяти зависят именно от объема двигателя.

Например, растаможка Фольксвагена или Шкоды с народным мотором 1.4TSI обойдется сегодня всего в 151 400 рублей. Порог льготных ставок - объем в 1.5 литра, под который сегодня попадают даже BMW и Mini. Растаможка тех же машин, например, с дизелем 1.6 обойдется уже в 250 тысяч рублей, а с 2.0-литровым агрегатом - в 334 тысячи рублей.

И это только при обязательном условии, что автомобилю из Европы от 3 до 5 лет - единственно выгодный возраст для привоза в Россию. Для автомобилей старше или, наоборот, младше этого возраста таможенные пошли умножаются на два. А еще на два они умножатся, если машину по каким-то причинам будут растаможивать на юрлицо.

Выводы

Ну а теперь складываем все факторы. Пригнать из Европы по цене аналог "Жигулей" как было нельзя, так и осталось. Самая старая машина, которую можно привезти, будет не старше 5 лет, а потому даже Рено Логан, который в Европе продается как Dacia, с самым базовым мотором в жалкий 1.0 литр обойдется на выходе около 700 000 рублей, что делает его покупку там бессмысленной.

А вот машины среднего класса, но с небольшими моторами становятся интересными. Например, популярнейший в России Skoda Kodiaq четырех лет от роду в отличной комплектации с двигателем 1.4TSI стоит в Германии от 21 000 евро (около 1,5 млн рублей). Растаможка и доставка такой машины обойдется еще, округляя, в 400 000 рублей. Итого гарантированно около 2 миллионов. В России же при схожих параметрах средняя цена "Кодьяка" 2018 года держится на уровне 2,2-2,5 млн рублей. За два найти тоже можно, но выбор таких версий невелик, да и состояние вызывает вопросы.

Схожая ситуация и в премиум-классе. За 1,6-1,8 млн рублей из Германии можно пригнать отличную BMW 318 c 1.5-литровым турбомотором из одних рук, причем даже универсал. У нас же за эти деньги предложат такую же машину, только с участием в ДТП, пробегом больше тысяч на 30-50 км и с двумя-тремя владельцами в прошлом. А схожая по состоянию версия снова обойдется дороже на 200-400 тысяч рублей.