Водителям напомнили о запрете на использование телефона за рулем

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале напомнила водителям о запрете на использование смартфонов за рулем. В ведомстве подчеркнули, что запись голосовых сообщений также будет считаться нарушением.

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие события правонарушения», - пояснили в ГИБДД.

Соответственно, перед принятием решения сотрудники тщательно изучают серии снимков, полученных с камер видеонаблюдения. В случаях, если нарушение надежно зафиксировано, выписывается штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

В ГИБДД уточнили, что если водитель не говорит по телефону, а держит его перед собой, то есть отправляет SMS или записывает голосовое сообщение, то это также является правонарушением. Подобные действия отвлекают владельца машины от управления в той же степени, что и разговор без «hands free».