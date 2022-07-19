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2 часа назад

Водителям напомнили о запрете на использование телефона за рулем

Илья Родин

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале напомнила водителям о запрете на использование смартфонов за рулем. В ведомстве подчеркнули, что запись голосовых сообщений также будет считаться нарушением.

Водителям напомнили о запрете на использование телефона за рулем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие события правонарушения», - пояснили в ГИБДД.

Соответственно, перед принятием решения сотрудники тщательно изучают серии снимков, полученных с камер видеонаблюдения. В случаях, если нарушение надежно зафиксировано, выписывается штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

В ГИБДД уточнили, что если водитель не говорит по телефону, а держит его перед собой, то есть отправляет SMS или записывает голосовое сообщение, то это также является правонарушением. Подобные действия отвлекают владельца машины от управления в той же степени, что и разговор без «hands free».

Кроме того, в ведомстве предупредили, что не следует управлять автомобилем одной рукой, так как это может быть опасно.

Автоэксперт,ГИБДД,
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