Почему желтеют фары автомобиля и как их восстановить

Со временем на фарах автомобиля может появляться налет желтого цвета. Это сказывается на привлекательности транспорта и может влиять на стоимость в случае перепродажи. Кроме того, желтый оттенок негативно сказывается на прозрачности оптики, из-за чего у автомобилиста может ухудшаться обзорность. Есть ли возможность вернуть блеск и прозрачность покрытию?

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В 1990 годах автопроизводители стали массово отказываться от стеклянных фар. На их место пришли корпуса из пластика, которые на практике оказались более прочными и надежными. Технология изготовления таких элементов была позаимствована из авиации. Прозрачный пластик имеет большое количество преимуществ, но не лишен недостатков. При длительном использовании он начинает выгорать и приобретать желтый окрас. Больше всего могут страдать фары, в которых используются бюджетные лампы - УФ-частоты способны негативно влиять на такой материал.

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Если рассматривать дорогие лампы, в них используется специальный фильтрующий элемент, он способен отсекать излучение. Еще один фактор, из-за которого желтеет покрытие, лучи солнца. Еще в первой половине 2000 годов автомобили получали фары, в основе которых лежал поликарбонат. В дальнейшем стали применять оптику на основе акрила.

Несмотря на то, что новый материал более стойкий к образованию желтого налета, он со временем тоже доставляет проблемы и утрачивает прозрачность. Восстановить корпус оптики до прежнего состояния можно, но не в полном объеме. Для этого потребуется снять желтый налет с использованием шлифовальной машинки. Для этого не нужно снимать фары - все работы проводятся без демонтажа. На подготовительном этапе потребуется защитить ЛКП автомобиля - наклеить скотч на прилегающие детали.

На начальном этапе проводится грубая очистка от пыли и грязи. Для этого используется вода с губкой. После этого поверхность обезжиривается при помощи спирта. Затем можно приступать к шлифовке. Снимается слой поврежденного пластика при помощи наждачки Р1500. Через несколько минут образовавшаяся грязь вытирается тряпкой, чтобы на поверхности не оставался мусор. За начальной подготовкой следует основная с использованием наждачки Р2500. С ее помощью убираются мелкие дефекты и неровное покрытие.