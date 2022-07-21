Как снять запрет или ограничение на регистрацию автомобиля

Перед тем как принять решение о приобретении автотранспортного средства, рекомендуется в обязательном порядке проверить его на наличие обременения. В противном случае новый автовладелец столкнется с рядом проблем.
Запрет на регистрацию автомобиля может быть наложен по ряду причин, в которых зачастую виноват сам автовладелец.
После того как автомобиль был куплен, он в обязательном порядке должен быть поставлен на учет в ГИБДД, где транспортное средство будет занесено в базу, а новым собственником на официальном уровне будет признан покупатель, о чем ему будут выданы соответствующие документы.
Собственник автомобиля может его эксплуатировать и распоряжаться в своих личных целях на основании статьи 209 ГК РФ. Но в ряде случаев на транспортное средство могут быть наложены ограничения на совершения регистрационных действий. Это подразумевает то, что владелец автомобиля не имеет право продать автомобиль, снять с учета, проще говоря, распорядиться им исходя из личных желаний.
Арест на автомобиль может быть наложен только государственными органами: судом, Федеральной службой судебных приставов, правоохранительными органами и таможенным контролем.
Для снятия ограничения на произведение каких-либо действий требуется, чтобы причины повлекшие за собой наложения ограничений были погашены в полной мере. Для этого нужно обратиться в ту инстанцию, которая вынесла решение. Если имеются штрафы, то их необходимо полностью погасить, также в случае и с исполнительными производствами. Сложнее всего будет снять ограничения в случае, если автомобиль находится в угоне или проходит по делу в суде. Тогда решить вопрос без обращения в суд не получится.