Как снять запрет или ограничение на регистрацию автомобиля

Перед тем как принять решение о приобретении автотранспортного средства, рекомендуется в обязательном порядке проверить его на наличие обременения. В противном случае новый автовладелец столкнется с рядом проблем.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко © РИА Новости / Алексей Куденко

Запрет на регистрацию автомобиля может быть наложен по ряду причин, в которых зачастую виноват сам автовладелец.

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После того как автомобиль был куплен, он в обязательном порядке должен быть поставлен на учет в ГИБДД, где транспортное средство будет занесено в базу, а новым собственником на официальном уровне будет признан покупатель, о чем ему будут выданы соответствующие документы.

Собственник автомобиля может его эксплуатировать и распоряжаться в своих личных целях на основании статьи 209 ГК РФ. Но в ряде случаев на транспортное средство могут быть наложены ограничения на совершения регистрационных действий. Это подразумевает то, что владелец автомобиля не имеет право продать автомобиль, снять с учета, проще говоря, распорядиться им исходя из личных желаний.

Несвоевременная уплата штрафов,

Неуплата транспортного налога,

Транспорт является обеспечением по рассматриваемому делу в суде,

У владельца авто есть непогашенные взыскания в органах судебных приставов,

Подозрения, что транспорт находится в розыске, угоне, изменение номерных знаков,

Имеется договор залога в качестве обеспечения которого выступает автомобиль. Причин для ограничения может быть несколько, самыми распространенными являются:

Арест на автомобиль может быть наложен только государственными органами: судом, Федеральной службой судебных приставов, правоохранительными органами и таможенным контролем.