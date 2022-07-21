Раскрыто влияние климата России на дальность хода электромобилей

Сложные природно-климатические условия могут быть одной из причин медленного развития рынка электромобилей в РФ. Об этом говорится в исследовании ученых Пермского государственного политехнического университета, которое опубликовали в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года.

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Отмечается, что ранее была установлена лишь качественная зависимость энергопотребления электрокаров от внешних факторов, вроде слишком высоких или низких температур. Сейчас же экспертам удалось выявить количественные закономерности.

Как отметил кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой «Автомобили и технологические машины» Евгений Генсон, на дальность хода электроавтомобиля влияют дорожные условия, рельеф местности, температура окружающей среды и эффективность рекуперации энергии в силовой установке.

«Связано это как с низкой эффективностью при неоптимальных температурах, так и с использованием кондиционера или отопителя для поддержания оптимальной температуры в салоне автомобиля», — подчеркнул Генсон.

По его словам, в холодные или жаркие дни дальность хода электрокара может снижаться на 40%.