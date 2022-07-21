Можно ли не балансировать колеса?

Во время посещения шиномонтажной мастерской автомобилисты могут услышать вопрос - нужно ли проводить балансировку? Данную процедуру нельзя назвать бюджетной. Многие автомобилисты соглашаются на нее, опасаясь ухудшения управляемости транспортного средства. Но в некоторых случаях от балансировки можно отказаться.

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Производитель автомобильных шин рекомендуют прибегать к балансировке каждый сезон или после 15 000 км пробега. Большая часть водителей делает это каждую весну и осень, когда осуществляется смена покрышек. Проводить процедуру нужно даже с новыми шинами, которые только приобрели в магазине.

Если не проводить балансировку, центр масс будет смещаться от оси колеса, из-за чего возникнет вибрация и посторонние звуки. Избавиться от неоднородности распределения масс можно при помощи грузов, которые устанавливаются на обод диска. При помощи специального станка мастер обкатывает колесо, определяет смещение и монтирует грузик на обод. Чтобы крепление было более прочным, используется клей. Это позволяет грузику более плотно прилегать к металлу.

Когда балансировка нужна? В процессе снятия покрышки с диска, грузики тоже демонтируются, поэтому приходится проводить балансировку повторно. Кроме того, такая процедура потребуется после ремонта - если шину демонтировали. Даже если резина не снимается с диска, со временем может отмечаться неравномерный износ. Для восстановления равновесия проводится балансировка.