Эксперт: в законе нет запрета набирать СМС за рулем

Столичная Госавтоинспекция напомнила водителям о правилах пользования телефоном во время движения. Штрафовать будут не только за разговор без использования громкой связи, но и за набор СМС, а также за запись голосовых сообщений. Нельзя даже просто держать смартфон в руках во время вождения – за все это полагается штраф до 1,5 тысячи рублей. Выявлять нарушителей будут при помощи камер фотовидеофиксации. У водителей будет 10 дней, чтобы обжаловать постановление.

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«Если держите в руках телефон перед собой – пишете СМС или записываете аудиосообщение, это тоже будет считаться нарушением, так как отвлекает водителя от управления транспортным средством и подвергает опасности его и окружающих», – говорится в Telegram-канале ГИБДД Москвы.

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При этом в ведомстве ссылаются на статью 12.36.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства»).

Однако, как рассказал в интервью Mir24.tv автоэксперт Дмитрий Попов, в российском законодательстве на данный момент нет статьи, которая бы запрещала автомобилистам набирать СМС и записывать аудиосообщения, находясь за рулем.

«Я понимаю негодование Госавтоинспекции, но, к сожалению, в правилах дорожного движения запрет имеет место только для разговора по мобильному телефону без использования устройства для разговора без помощи рук. Если они [сотрудники ГИБДД] попытаются водителя оштрафовать за то, что он отвлекается от управления, то пусть найдут прямой запрет на такие действия в правилах дорожного движения. Прямого запрета такого рода нет. Поэтому сделать это будет крайне непросто», – объясняет Попов.

По его словам, во всем, что касается использования мобильных устройств во время вождения, Россия «очень серьезно отстает в законодательном и нормативном-правовом поле от степени потребности».

«Законодательство некоторых западных стран признает виновным водителя, который разговаривает по мобильному телефону, даже если он пользуется гарнитурой или разговаривает по громкой связи, – обращает внимание эксперт. – Это связано с тем, что с точки зрения психологии водителю требуется до 0,3 секунды для того, чтобы обработать входящий телефонный звонок. То есть понять: кто звонит, тема разговора, моя позиция по этому разговору, тональность разговора, доводы... Мозгами – отключаешься».

«Если ехать по городу со скоростью 17 м/с, то 0,3 секунды добавляют 5 метров к остановочному пути, а вне населенного пункта – 8 и 10 метров. И если, не дай Бог, произойдет резонанс входящего телефонного звонка и какого-то события на дороге, то это может привести к очень тяжелым последствиям», – говорит Попов.

Но чтобы воздействовать на водителей, сначала необходимо изменить законодательство, считает Дмитрий Попов. Однако поправить правовую историю быстро нельзя, так как действует 247 Федеральный закон, который с учетом постановления Правительства № 2467 поддерживает особый правовой режим в отношении ПДД: в них нельзя вносить поправки, а можно лишь поменять целиком.

«Допустим, остановит меня инспектор и скажет: «Вы набираете текст на мобильном устройстве». Я скажу ему: «А где запрет?» Да, есть статья 12.36.1. КОАП РФ: «Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Но если юристы ГИБДД откроют статью 2.1 КОАП РФ, часть 1, то они увидят, что административным нарушением признается противоправное действие или бездействие, за которое предусмотрена ответственность», – рассказывает Дмитрий Попов.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда действие может быть признано противоправным только в том случае, если в отношении того или иного деяния нормативно-правовые акты содержат прямые запреты или прямые предписания, отмечает эксперт.

«Давайте откроем статью 2.7 Правил дорожного движения, шестой абзац: «Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Отлично! Я сажусь в свой автомобиль, при запуске двигателя мой смартфон автоматически коннектится с мультимедийной системой.

Он оборудован устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук? Оборудован. Я переговоры так и веду, руками не пользуюсь. От меня требуют только переговоры вести без использования рук, а про СМС ничего не сказано, про социальные сети и голосовой набор – не сказано, про навигацию – не сказано. На эту тему никакого запрета нет. Я думаю, что у сотрудников ГИБДД могут возникнуть серьезные проблемы, если граждане захотят обжаловать [запрет]», – считает Дмитрий Попов.