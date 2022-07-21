«Автоновости» назвали подходящие для траты маткапитала машины

«Автоновости дня» рассказали, какие машины могут подойти под новый законопроект депутатов Госдумы, разрешающий тратить маткапитал на автомобиль. Вариантов много - от Lada до Volkswagen.

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По задумке депутатов, авто, на которое можно будет потратить маткапитал, должно быть новым, произведенным в России и иметь не меньше трех пассажирских мест. Стоимость машины не должна превышать двух миллионов рублей, а мощность двигателя - 125,08 лошадиных силы. Купить авто можно будет только в общую собственность с ребенком.

«Автоновости» рассказали, что сейчас под эти критерии подходят разные варианты LADA Granta (от 678 300 рублей), LADA Largus (от 1 235 900 рублей), внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel (от 818 900 и 1 066 900 рублей соответственно), LADA Vesta (от 1 121 900 рублей), а также кроссоверы LADA XRay (от 1 106 900 рублей).

Много подходящих вариантов и у Renault - Arkana, Duster, Kaptur, Logan, Sandero (цены - от 1 124 000 до 1 874 000 рублей).

Подходящие модели Hyundai - седан Solaris (от 1 408 000 рублей) и кроссовер Creta (от 1 859 000 рублей). У Kia это Rio, Picanto и Seltos (от 1 334 900 до 1 959 900 рублей).

У Nissan есть подходящий кроссовер Terrano (от 1 690 000 рублей), у Skoda - лифтбек Rapid (от 1 602 000 рублей), а у Volkswagen - Polo (от 1 620 900 рублей).