Названы семь японских авто, которые будут работать вечно

Недавно, специалисты авторынка опубликовали статью, где назвали топ-5 самых надежных японских автомобилей. Однако, данный рейтинг охватывает ряд машин, которыми россияне не пользуются массово. PRIMPRESS приводит собственный рейтинг, актуальные не только для приморцев, но и для остальных жителей нашей страны.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

В рейтинг, который представили федеральные специалисты попали такие автомобили, как Mazda MX-5, Subaru Outback, Honda Accord, Toyota Camry и Lexus ES. Из всех представленных моделей официально в России, в больших масштабах продается только Toyota Camry. Lexus ES не имел успеха в продажах и поэтому был снят, а Subaru Outback продается в минимальных количествах, на основе которых нельзя выстроить статистику.

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Приморские автоэксперты помогли PRIMPRESS составить свой собственный рейтинг японских автомобилей, которые отличаются надежностью и наиболее желанными потребительскими качествами.

На пятой строчке рейтинга автомобиль наиболее низкого класса, а следовательно доступный по цене Honda Fit. Автомобиль имеет 4 поколения и огромное количество комплектаций, включая версии рестайлинг. Современные модели могут быть гибридными, что заметно экономит расход топлива. Основные моторы имеют объем 1.3 и 1.5 л. Приобрести такой автомобиль учитывая и новый варианты и вторичный рынок можно от 500 тыс. руб. до 1 млн. 200 тыс. руб.

Четвертое место в топе надежных японских автомобилей, заняли Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla Axio, по факту это один и тот же автомобиль в разных кузовах – универсал и седан. Основные рабочие объемы двигателей у данных автомобилей 1.5 и 1.8 л. Оба автомобиля имеют множество комплектаций на любой вкус и кошелек. Современные модели также могут быть гибридными. Данные автомобили не продаются в салонах на данный момент, но на вторичном рынке можно найти варианты от 500 тыс. руб. до 1 млн. 500 тыс. руб.

На третью строчку топа приморские автоэксперты поместили Toyota Camry. Это действительно качественный, надежный японский автомобиль, более высокого класса, сочетающий в себе классические черты и современный комфорт. Автомобиль имеет долгую историю из 9 поколений и различных рестайлинг версий. На вторичном рынке старую модель можно найти по цене от 1 млн. руб., новая с салона обойдется владельцу не меньше 2,5 млн. руб., в зависимости от комплектации.

Второе место почетно занимают Lexus RX и Toyota Harrier. Это два автомобиля в разных брендах. Более дорогой и люксовый вариант у Lexus и дешевле, но не менее надежный Harrier у Toyota. На вторичном рынке данные автомобили могут стоить от 1,2 млн. руб. Lexus RX можно приобрести новый в салоне, стоимость его составит до 5 млн. руб.