Почему АвтоВАЗ отказался от Duster, Largus и X-Ray

Несколько месяцев назад представители компании АвтоВАЗ сообщали, что в российских разработках нет никаких перспектив. Тогда же планировалось переводить всю продукцию бренда на новую платформу CMF, созданием которой занимались французы. Именно так Lada должна была постепенно превратиться в подобие румынского Dacia. Однако обстоятельства поменялись кардинальным образом, поэтому французские наработки отошли на второй план. Высока вероятность того, что выпуск привычных Lada Largus и XRay будет приостановлен.

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Компания Lada имеет право использовать разработки французских партнеров, поэтому есть возможность наладить сборку популярного Duster под маркой Lada. Есть и другие машины, которые остались в наследство после ухода компании с рынка России. Однако руководство АвтоВАЗа не относится к такой возможности оптимистично после проведения экономического анализа.

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На автомобильном заводе в Тольятти есть 3 производственные линии. Одна используется для Lada Granta без некоторых систем безопасности, другая подготавливается для выпуска внедорожников, а третья использовалась для сборки автомобилей на базе B0 – Largus и XRay. Последняя линия находится в простое продолжительное время.

В компании отмечают, что на данный момент завод имеет возможность запуска автомобилей Largus и XRay, но стоит совершенно другой вопрос - как долго можно будет поддерживать производство? На данный момент производитель все еще борется с нехваткой комплектующих для сборки. Запасов компонентов не хватит для обеспечения прежнего объема сборки. Кроме того, многие детали, которые используются в цикле, попали в санкционные списки - в любой момент их поставки могут быть прерваны.

Автомобиль Lada XRay пользовался стабильным спросом у россиян, но у него степень локализации намного ниже, поэтому и рискам он подвержен в большей мере. Есть точная информация, что в 2022 году заниматься выпуском данной модели производитель не будет. Кроме того, компания не видит экономической выгоды в запуске такого продукта, так как есть необходимость переводить платежи за использование архитектуры В0.