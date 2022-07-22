Какие опасности грозят автомобильному двигателю летом

Какие опасности грозят двигателю авто летом, российским водителям рассказали эксперты журнала «За рулем». По их словам, чаще всего водители сталкиваются с перегревом из-за загрязнения радиатора либо выхода из строя одного из элементов системы охлаждения — термостата или вентилятора.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Несмотря на то, что современные автомобили построены так, чтобы выдерживать экстремальные перепады температур, длительное воздействие условий замерзания или жары всегда может вызвать некоторые проблемы. В разгар лета, когда автомобили должны работать в жарких и сухих условиях в течение нескольких недель, это может повлиять на производительность и безопасность, поэтому важно следить за их обслуживанием и ремонтом.

Системы охлаждения используют охлаждающую жидкость/антифриз для охлаждения всех частей двигателя. В жаркий день эта жидкость обтекает двигатель при более высокой температуре, что приводит к перегреву и выходу из строя некоторых частей двигателя. Проблемы с системой охлаждения чаще возникают при движении на низкой скорости, когда меньше воздуха циркулирует через вентилятор в передней части автомобиля для охлаждения радиатора.