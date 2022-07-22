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1 час назад

Автомобилистам РФ назвали причины, по которым летом ломается двигатель

ПроКроссовер.ру

Какие опасности грозят двигателю авто летом, российским водителям рассказали эксперты журнала «За рулем». По их словам, чаще всего водители сталкиваются с перегревом из-за загрязнения радиатора либо выхода из строя одного из элементов системы охлаждения — термостата или вентилятора.

Какие опасности грозят автомобильному двигателю летом
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Несмотря на то, что современные автомобили построены так, чтобы выдерживать экстремальные перепады температур, длительное воздействие условий замерзания или жары всегда может вызвать некоторые проблемы. В разгар лета, когда автомобили должны работать в жарких и сухих условиях в течение нескольких недель, это может повлиять на производительность и безопасность, поэтому важно следить за их обслуживанием и ремонтом.

Системы охлаждения используют охлаждающую жидкость/антифриз для охлаждения всех частей двигателя. В жаркий день эта жидкость обтекает двигатель при более высокой температуре, что приводит к перегреву и выходу из строя некоторых частей двигателя. Проблемы с системой охлаждения чаще возникают при движении на низкой скорости, когда меньше воздуха циркулирует через вентилятор в передней части автомобиля для охлаждения радиатора.

Когда летом ваш автомобиль нагревается, масло, циркулирующее в двигателе, немного разжижается из-за жары. Это может означать, что некоторые части двигателя не получают необходимой защиты, что приводит к увеличению трения и возможности повреждения двигателя. Рекомендуется заменить масло в вашем автомобиле незадолго до лета, заменив старую жидкость высококачественной, готовой к лету альтернативой. Убедитесь, что он полностью заправлен до максимума, чтобы двигатель был должным образом защищен даже при самых высоких температурах.

Автоэксперт,
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