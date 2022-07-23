Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
4 часа назад

Раскрыты запасы иномарок в России

Lenta.ru

Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев, они подходят к концу. Об этом заявил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.

При этом он подчеркнул, что позиции других производителей активно замещает Китай. Кроме того, в Калининграде продолжают собирать корейские машины.

«Это факт, который остается фактом: на сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3-6 месяцев. Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — спрогнозировал эксперт.

Моржаретто напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практические не поставляются.

Министр финансов Антон Силуанов во время Петербургского международного экономического форума в июне предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили Lada.

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например можно пересадить чиновников на Lada», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Силуанов может поднять этот вопрос на совещании у Владимира Путина.

Автоэксперт,Видео,Lada,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Игорь Моржаретто,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители