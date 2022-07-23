"Это правда": россиян предупредили о проблеме с иномарками

Запасы зарубежных автомобилей в России подходят к концу, их хватит на срок от 3 до 6 месяцев. При этом западных производителей начали активно замещать КНР и Южная Корея. Такие данные привел автоэксперт Игорь Моржаретто, сообщает «Прайм».
На этой неделе СМИ, пишущие на автомобильную тематику, отметили, что в регионах начали истощаться запасы новых автомобилей. Пустеют склады и логистические терминалы. В частности, такая картина наблюдается в Петербурге.
Моржаретто подтвердил данную информацию.
«Это правда. Запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят», - сказал эксперт.
По его словам, запаса хватит на 3-6 месяцев. С марта остановлены практически все сборочные предприятия иностранных компаний, поставок почти нет.
Исключение составляют китайские и корейские машины.
Китай достаточно активно замещает позиции, которые занимали раньше другие зарубежные производители. Работает и завод «Автотор» в Калининграде, где собираются корейские автомобили.
Ранее стало известно, что китайский бренд Tank, который недавно отделился от автомобильной компании Great Wall, намерен открыть производство на территории РФ.