"Это правда": россиян предупредили о проблеме с иномарками

Запасы зарубежных автомобилей в России подходят к концу, их хватит на срок от 3 до 6 месяцев. При этом западных производителей начали активно замещать КНР и Южная Корея. Такие данные привел автоэксперт Игорь Моржаретто, сообщает «Прайм».

На этой неделе СМИ, пишущие на автомобильную тематику, отметили, что в регионах начали истощаться запасы новых автомобилей. Пустеют склады и логистические терминалы. В частности, такая картина наблюдается в Петербурге.

Моржаретто подтвердил данную информацию.

«Это правда. Запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят», - сказал эксперт.

По его словам, запаса хватит на 3-6 месяцев. С марта остановлены практически все сборочные предприятия иностранных компаний, поставок почти нет.

Исключение составляют китайские и корейские машины.

Китай достаточно активно замещает позиции, которые занимали раньше другие зарубежные производители. Работает и завод «Автотор» в Калининграде, где собираются корейские автомобили.