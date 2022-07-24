Volkswagen пообещал выпустить «подогретый» Teramont

Volkswagen пообещал выпустить «подогретую» версию вседорожника Atlas (известен за пределами США, как Teramont). Старший вице-президент североамериканского офиса Volkswagen Хайн Шафер заявил изданию CarBuzz, что более мощные модификации готовятся и для Tiguan, и для Atlas. Топ-менеджер дал понять, что Volkswagen Atlas R ждать не стоит, но повышение производительности по сравнению со обычными моторами будет, а позиционирование изменится.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Volkswagen не продаёт в США самый мощный Tiguan R, поскольку североамериканская модификация конструктивно отличается от европейской, но у преемника кроссовера могут быть «заряженные» версии по обе стороны океана. Хайн Шафер пообещал журналистам CarBuzz, что в линейке Tiguan сохранится «немного более головокружительная производная» кроссовера.

Что касается Volkswagen Atlas, то определённости с его спортивной версией ещё меньше. Большой кроссовер определённо получит преемника, но «тема трансмиссии для этого автомобиля всё ещё открыта», заявил Шафер. Топ-менеджер намекнул, что более мощный Atlas станет предложением, «которое выделяется на рынке среднеразмерных вседорожников», но едва ли речь идёт о воплощении идей шоу-кара Atlas Cross Sport GT.

Малолитражный Taos дорабатывать с акцентом на спорт Volkswagen не станет. По словам Шафера, кроссовер задумывался, как сбалансированная недорогая модель с необходимым уровнем технологий, небольшим расходом топлива и бодрой динамикой, а предполагаемый Taos R в эту концепцию не вписывается.