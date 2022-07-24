Эксперты перечислили три верных способа «убить» двигатель авто летом

В жару двигатель автомобиля подвергается не меньшим нагрузкам, чем в холода. Эксперты журнала «За рулем» перечислили три основные проблемы, которые могут вывести из строя мотор летом по причине водительской халатности.
В жаркое время мотор машины в первую очередь страдает от перегрева. Обычно это вызвано грязным радиатором охлаждения, а также неисправным термостатом или вентилятором. Современные двигатели очень чувствительны к перегревам и не могут долго работать в условиях высоких температур. Могут появиться задиры в камерах сгорания, после чего двигателю требуется серьезный ремонт.
Также в жару увеличивается расход масла. При неисправной помпе охлаждающая жидкость плохо циркулирует, что приводит к локальному перегреву. В этом случае масло начинает частично играть роль антифриза, только вот при высоких температурах запускается процесс выделения примесей в осадок. В итоге смазка со временем теряет свои свойства, и силовой агрегат быстрее изнашивается.
Еще одна опасность, которая подстерегает автомобили летом, – пылевые облака. Летучие частицы попадают во впускную систему и оседают на воздушном фильтре. Со временем он засоряется и перестает работать должным образом. В результате увеличивается расход топлива, начинаются проблемы со сгоранием, появляется нагар на клапанах и камерах сгорания.