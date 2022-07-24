Хакеры заявили о готовности взломать систему подписки на опции BMW

Ряд американских объединений квалифицированных программистов одновременно заявили, что готовы преодолеть блокировки опций, непосредственно за которые фирма BMW собирается брать с пользователей абонентский платы.

Фото: BMW BMW

Речь ведётся о компаниях, а также комьюнити, специализирующихся на взломах автомобильного софта, включая баварский. Но и такое радикальное решение в итоге может быть только временным.

Согласно заявлению экспертов, возможность активаций специальных опций, которые немецкий автобренд собирается предложить в рамках подписок, зависит только от рыночных запросов. Если потребителям такого рода услуг потребуется подобное вмешательство, представители хакерского сообщества смогут отыскать соответствующее решение. По заявлению представителей такой фирмы, оно может в итоге быть временным.

В ходе ТО, в рамках официального сервиса, специалистами фирмы BMW может осуществиться сброс пользовательских настроек и «откат» бортовой системы к исходному её состоянию. В этом случае программистами может быть предоставлена услуга повторного активирования.

Американские хакеры предложили вмешательство в ПО транспортных средств, обеспечив тем самым появление дополнительных функций. К примеру, речь ведётся об отображении видеоконтента при движении, активации стеклоподъёмников с брелока либо расширении возможностей специальных ассистентов водителя.

BMW заявила в 2019 году в Соединённых Штатах, что предоставит доступ для функции под названием Apple CarPlay. При этом потребуется ежегодный взнос на сумму в 80 долл. Поздней фирма отказалась от данной идеи на фоне возмущений покупателей. При этом, хакерами была предложена принудительная так называемая пожизненная активация функции за одноразовую плату в размере 54,99 долл.