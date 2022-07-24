Часть функций LADA Connect на свежих LADA больше не работают

Телематическую современную платформа LADA Connect отечественный автобренд «АвтоВАЗ» начал опционально устанавливать на LADA Granta ещё в мае 2021 года. В июле этого года часть функционала такой системы перестала работать.

Фото: car.ru car.ru

Информационные письма с данной информацией производитель разослал по отечественным дилерским центрам. По причине внешних технических сбоев, активации новых пользователей, а также определённый функционал конвейерного решения под названием LADA Connect, используемого для машин LADA Granta, стали недоступными.

Пока неясно, что именно имели ввиду производители под выражением «внешний технический сбой». По заявлению представителей компании «АвтоВАЗ», данные сложности являются временными. При этом автобренд уже ведёт работы над решением данных проблем.

Когда функционал LADA Connect будет восстановлен, представители автодилерских центров компании должны связаться с клиентами, чтобы активировать данную систему. Стоит отметить, что за установку телематического функционала LADA Connect, покупателям транспортных средств пришлось выложить от 12 000 руб.

После загрузки на смартфон одноименного мобильного приложения, доступного на «операционках» iOS, а также Android, автовладельцам предоставляется возможность дистанционного контроля состояния своих машин, а также безопасного управления целого ряда функций.

LADA Connect позволяет осуществлять открывание/закрывание замков дверей/багажника, прогревание/охлаждение салона, сигнализирование световыми/звуковыми приборами, проверку уровня топлива/заряда АКБ, получение данных в режиме реального времени о местонахождении транспортного средства.