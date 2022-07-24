Россиянам рассказали, как избежать покупки автомобиля со скрученным пробегом

Автоэксперт Олег Амиров рассказал в интервью радио Sputnik о специфике рынка подержанных автомобилей. Он предупредил, что владельцы бывших в употреблении машин нередко «скручивают пробег» с тем, чтобы дороже продать транспортное средство.

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Амиров подчеркнул, что тренд на скручивание пробега является одним из основных на автомобильном рынке. Международная повестка не повлияла на него.

По его словам, большинство покупателей автомобилей желают иметь машины, которые прошли не более 100 тыс. км. Рынок реагирует на это с помощью технических средств, которые позволяют редактировать показания приборов.

Для того, чтобы приобрести автомобиль, который действительно стоял в гараже или редко использовался, Амиров советует обращаться за помощью к специалистам. У них есть вся необходимая для проверки состояния машины аппаратура.