Раскрыта внешность роскошного электрического минивэна Geely

Фотошпионы раскрыли внешность роскошного электрического минивэна Geely. Новинка выйдет на рынок под маркой Zeekr и получит индекс «009». Официальной информации минимум, но журналисты сходятся во мнении, что основой модели габаритной длиной свыше пяти метров послужит модульная платформа SEA; дебют состоится в этом году. Пресс-служба Zeekr поделилась затемнёнными тизерами «девятки» после утечки снимка без камуфляжа.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Первенец марки Zeekr дебютировал прошлой весной, но в Geely почти сразу сообщили, что под премиум-брендом будет выпущено целое семейство электромобилей. Zeekr 009 станет второй моделью, закрепившись в популярном в Поднебесной сегменте представительских минивэнов.

Насколько можно судить по официальным тизерам и слитой фотографии без камуфляжа, дизайнеры «девятки» пострались достичь сходства с универсалом «001» — у обеих моделей характерная оптика, которая, по всей видимости, станет визитной карточкой Zeekr.

По неподтверждённым данным у Zeekr 009 будет роскошный шестиместный салон, автономность составит около 700 километров (по циклу NEDC), а длина колёсной базы может достичь отметки 3,3 метра. Архитектура салона у универсала и минивэна должна быть схожа: аналоговых клавиш минимум, в центре — «парящий» тачскрин, а показания цифровой приборной панели продублирует проекционный экран.