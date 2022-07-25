Полезные функции в автомобилях Lada, о которых многие не знали

Отечественная автомобильная промышленность за последние несколько лет совершила серьезный рывок вперед. Транспортные средства марки Lada стали более надежными и удобными в использовании. Сейчас покупатели могут пользоваться различными опциями, о которых раньше можно было только мечтать. О некоторых возможностях российских автомобилей потребители все еще не знают.

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В топовых комплектациях автомобили марки Lada получают мультимедийный комплекс с сенсорным экраном. Не все автомобилисты знают, что в такой магнитоле можно перетаскивать приложения и размещать их в удобном порядке. Сделать это можно по аналогии с любым смартфоном - зажать пальцем определенный ярлык и переместить его в нужное место. Так можно настроить рабочее пространство под себя.

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Еще одна полезная опция есть в автомобилях Kalina и Granta. Для данных машин предусматривается возможность управления стеклоподъемниками при помощи пульта охранной системы. Чтобы проверить механизм, следует удерживать кнопку запирания дверей несколько секунд. Если все исправно, стекла начнут подниматься вверх. Чтобы опустить их, нужно зажать на несколько секунд кнопку открывания автомобиля.

В модели Lada Vesta есть новый тип управления системой кондиционирования внутреннего пространства. Но с завода ее алгоритм работы не самый лучший. Если включить обогрев стекла, автоматически включается максимальный обдув. Но данный недостаток можно устранить самостоятельно. Для этого потребуется зажать кнопку “Max” и “Обдув” - так вентилятор не будет работать на полную мощностью при обдуве.

Правила дорожного движения обязывают автомобилистов передвигаться в дневное время с использованием ближнего света или дневных ходовых огней, поэтому почти все современные автомобили оснащаются с завода системой автоматического включения дневных огней. Фары автоматически загораются, как только включается двигатель. Но такую опцию можно деактивировать при желании. В автомобилях Granta и Kalina для этого потребуется покрутить рукоятку управления светом. Она должна стоять в положении между “выключить” и “габаритные огни”.