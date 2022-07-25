Как изменился налог на роскошные автомобили в 2022 году

В 2014 году российских автомобилистов, владеющих машинами стоимостью дороже 3 млн рублей, обязали оплачивать налог на роскошь. Изначально к дорогим авто причислили 187 моделей, а к 2021 году их количество увеличилось до 1 387. В 2022 году в закон о налоге на роскошь автомобилей внесли изменения. О них и расскажем в материале.

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Как оплачивался налог на роскошь авто до 2022 года

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С российских автовладельцев ежегодно взимается транспортный налог. Сумма налога зависит от лошадиных сил авто и региона регистрации собственника. Если машина стоила больше 3 млн рублей, при расчете традиционного транспортного взноса применялся дополнительный повышающий коэффициент. Это есть налог на роскошь.

у авто стоимостью 3-5 млн рублей возрастом менее 3 лет;

у авто стоимостью 5-10 млн рублей возрастом до 5 лет;

у авто стоимостью 10-15 млн рублей возрастом до 10 лет;

у авто стоимостью более 15 млн рублей возрастом до 20 лет. Его устанавливали только для легковых авто, и его размер зависел от цены и возраста машины:

Перечень роскошных автомобилей ежегодно составляет Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) на основании п. 2 ст. 326 НК РФ. Традиционно обновленный список публикуется на сайте ведомства в марте.

Что изменилось в налоге на роскошь в 2022 году

Эксперты и владельцы авто из масс-маркета посчитали такой порядок несправедливым, и премьер-министр Михаил Мишустин предложил поднять «роскошный» порог до 10 млн рублей. 22 марта 2022 года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, 23 марта их одобрил Совет Федерации, а через три дня президент России Владимир Путин подписал закон.

Что изменилось в налоге на роскошь в 2022 году

Во-первых, Минпромторг изменил список дорогостоящих автомобилей. Количество авто, попадающих под налог на роскошь, сократилось с 1 387 до 1 380 моделей.

Изменилось и количество категорий в перечне.

автомобили средней стоимостью 3-5 млн рублей;

автомобили средней стоимостью 5-10 млн рублей;

автомобили средней стоимостью 10-15 млн рублей;

автомобили средней стоимостью более 15 млн рублей. До 2022 года их было четыре:

стоимостью 3-10 млн рублей не старше пяти лет – 1 035 моделей;

стоимостью 10-15 млн рублей не старше 10 лет – 200 моделей;

стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет – 145 моделей. В новом списке содержатся три группы авто:

Посмотреть список автомобилей, попадающих под налог на роскошь в 2022 году, можно по ссылке. Перечень носит информационный характер, так как его готовили до внесения поправок в закон. И хотя в список все еще включены автомобили из категории 3-10 млн рублей, дорогими они уже не считаются.

И, наконец, поправки убрали повышающие коэффициенты для авто со средней стоимостью до 10 млн рублей. Теперь владельцы будут платить транспортный налог без всяких дополнительных накруток. С автомобилей от 10 млн рублей налог на роскошь будет рассчитываться по обычной ставке – в тройном размере.

Нововведение не распространяется на текущий налоговый период. В этом году граждане оплачивают транспортный налог за 2021 год, поэтому его начислят по старым правилам. Квитанция от ФНС придет в августе-сентябре. Оплатить налог нужно до 1 декабря. Сделать это можно через сайт государственных услуг или ФНС либо через кассу или терминал любого банка.

Несвоевременная уплата транспортного налога карается штрафами (до 20% от суммы налога) и пени (1/300 от ставки рефинансирования Центрального банка) по ч. 1 ст. 122 НК РФ.

Если гражданин умышленно уклонится от уплаты налога, его оштрафуют на 40% от суммы взноса. При отказе заплатить взнос добровольно налоговые органы обратятся в суд и взыщут деньги в принудительном порядке.

Кому не нужно платить налог на роскошь за авто

Транспортный взнос не берется с машин мощностью до 200 л. с. К ним относится сельскохозяйственная техника и авто, переоборудованные для инвалидов.

с героев СССР и РФ;

с инвалидов боевых действий и ВОВ;

с ветеранов труда;

с награжденных орденом Славы трех степеней;

с инвалидов первой и второй группы (лишь за одно ТС);

с инвалидов третьей группы (по решению властей региона);

с многодетных семей. Также налог не взимается со следующих категорий граждан:

Налог не нужно уплачивать, если машина числится в розыске. Льгота применяется с месяца угона (объявления в розыск) и до месяца возврата хозяину.

Чтобы воспользоваться льготой на оплату налога на роскошь авто, нужно заполнить специальное заявление.

обратиться в ФНС лично;

отправить электронное заявление через сайт налоговой службы;

отправить заявление по почте с уведомлением. Подать заявление можно одним из трех способов:

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие право на льготу: справку об инвалидности, справку о составе семьи и т. д. Документ рассматривается в течение 30 дней.