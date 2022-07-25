Как изменился налог на роскошные автомобили в 2022 году

В 2014 году российских автомобилистов, владеющих машинами стоимостью дороже 3 млн рублей, обязали оплачивать налог на роскошь. Изначально к дорогим авто причислили 187 моделей, а к 2021 году их количество увеличилось до 1 387. В 2022 году в закон о налоге на роскошь автомобилей внесли изменения. О них и расскажем в материале.
С российских автовладельцев ежегодно взимается транспортный налог. Сумма налога зависит от лошадиных сил авто и региона регистрации собственника. Если машина стоила больше 3 млн рублей, при расчете традиционного транспортного взноса применялся дополнительный повышающий коэффициент. Это есть налог на роскошь.
Перечень роскошных автомобилей ежегодно составляет Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) на основании п. 2 ст. 326 НК РФ. Традиционно обновленный список публикуется на сайте ведомства в марте.
В 2022 году Минпромторг РФ разработал поправки к Налоговому кодексу, которые увеличили минимальную планку налога на роскошь с 3 до 10 млн рублей. Причиной повышения наименьшего порога стоимости ТС стал стремительный рост цен на автомобили. С 2014 года, по данным «Автостата», средняя стоимость б/у авто выросла в 2,7 раза, и в список «роскошных» попали машины массового сегмента такие, как Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner, Nissan Murano, Mazda CX-9, Toyota Highlander, Subaru Outback и некоторые другие.
Эксперты и владельцы авто из масс-маркета посчитали такой порядок несправедливым, и премьер-министр Михаил Мишустин предложил поднять «роскошный» порог до 10 млн рублей. 22 марта 2022 года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, 23 марта их одобрил Совет Федерации, а через три дня президент России Владимир Путин подписал закон.
Во-первых, Минпромторг изменил список дорогостоящих автомобилей. Количество авто, попадающих под налог на роскошь, сократилось с 1 387 до 1 380 моделей.
Изменилось и количество категорий в перечне.
Посмотреть список автомобилей, попадающих под налог на роскошь в 2022 году, можно по ссылке. Перечень носит информационный характер, так как его готовили до внесения поправок в закон. И хотя в список все еще включены автомобили из категории 3-10 млн рублей, дорогими они уже не считаются.
И, наконец, поправки убрали повышающие коэффициенты для авто со средней стоимостью до 10 млн рублей. Теперь владельцы будут платить транспортный налог без всяких дополнительных накруток. С автомобилей от 10 млн рублей налог на роскошь будет рассчитываться по обычной ставке – в тройном размере.
Нововведение не распространяется на текущий налоговый период. В этом году граждане оплачивают транспортный налог за 2021 год, поэтому его начислят по старым правилам. Квитанция от ФНС придет в августе-сентябре. Оплатить налог нужно до 1 декабря. Сделать это можно через сайт государственных услуг или ФНС либо через кассу или терминал любого банка.
Несвоевременная уплата транспортного налога карается штрафами (до 20% от суммы налога) и пени (1/300 от ставки рефинансирования Центрального банка) по ч. 1 ст. 122 НК РФ.
Если гражданин умышленно уклонится от уплаты налога, его оштрафуют на 40% от суммы взноса. При отказе заплатить взнос добровольно налоговые органы обратятся в суд и взыщут деньги в принудительном порядке.
Транспортный взнос не берется с машин мощностью до 200 л. с. К ним относится сельскохозяйственная техника и авто, переоборудованные для инвалидов.
Налог не нужно уплачивать, если машина числится в розыске. Льгота применяется с месяца угона (объявления в розыск) и до месяца возврата хозяину.
Чтобы воспользоваться льготой на оплату налога на роскошь авто, нужно заполнить специальное заявление.
К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие право на льготу: справку об инвалидности, справку о составе семьи и т. д. Документ рассматривается в течение 30 дней.
При отсутствии заявления налог на роскошь рассчитают по стандартной схеме.