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55 минут назад

Бревно для ценителей: болгары о внедорожнике Aurus

Мария Иванова

Российский производитель люкcовых авто Aurus скоро начнет выпуск внедорожника Komendant. По сообщению "Татар-информа", в особой зоне "Алабуга", расположенной в Татарстане, ведутся подготовительные работы перед стартом серийного производства. Фотограф издания Autonews сделал снимок Aurus Komendant, когда автомобиль проходил испытания на МКАД. Тем временем новое российское авто представительского класса уже оценили в своих комментариях читатели болгарского издания "Факти.бг". Перевод их постов сделал сайт "ИноСМИ".

Бревно для ценителей: болгары о внедорожнике Aurus
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, пользователь под ником Не става полагает, что Aurus Komendant — "абсолютное бревно".

"У русских есть другие достижения, не вызывающие сомнений, но легковушки…" — написал Не става.

Пользователь Рушляк считает, что новый внедорожник — это "российский лом".

Читатель под ником Евала указывает в комментарии, что Komendant станет машиной "только для ценителей", а Калмук испугался расходу топлива, который будет у этого внедорожника.

"Русским – успехов", — написал в свою очередь пользователь Рус.

Он отметил, что на Западе делают "только однодневки с несколькими экранами".

Планируется, что Aurus Komendant представят публике в 2022 году. Помимо внутреннего рынка, он должен поступить в продажу на Ближнем Востоке и в Средней Азии. По предварительной информации, размеры машины составляют 5380 х 2004 х 1820 мм, масса — 3235 кг, клиренс — 200 мм. Как и седан Aurus Senat, Komendant будет оснащаться гибридной установкой на базе бензинового турбомотора V8 объемом 4,4 л и электрического мотора. Общая мощность силовой установки — 598 лошадиных сил. На машине устанавливается девятиступенчатый автомат.

Автоэксперт,
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