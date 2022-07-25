Бревно для ценителей: болгары о внедорожнике Aurus

Российский производитель люкcовых авто Aurus скоро начнет выпуск внедорожника Komendant. По сообщению "Татар-информа", в особой зоне "Алабуга", расположенной в Татарстане, ведутся подготовительные работы перед стартом серийного производства. Фотограф издания Autonews сделал снимок Aurus Komendant, когда автомобиль проходил испытания на МКАД. Тем временем новое российское авто представительского класса уже оценили в своих комментариях читатели болгарского издания "Факти.бг". Перевод их постов сделал сайт "ИноСМИ".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, пользователь под ником Не става полагает, что Aurus Komendant — "абсолютное бревно".

"У русских есть другие достижения, не вызывающие сомнений, но легковушки…" — написал Не става.

Пользователь Рушляк считает, что новый внедорожник — это "российский лом".

Читатель под ником Евала указывает в комментарии, что Komendant станет машиной "только для ценителей", а Калмук испугался расходу топлива, который будет у этого внедорожника.

"Русским – успехов", — написал в свою очередь пользователь Рус.

Он отметил, что на Западе делают "только однодневки с несколькими экранами".