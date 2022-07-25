Есть ли реальная польза от CD-диска у лобового стекла

В 90-е годы многие наверняка видели на дороге автомобили, перед лобовым стеклом которых закреплены вынутые из кофров CD-диски. Да и сегодня такие диковинные украшения все еще распространены, особенно в кабинах дальнобойщиков. Расставим точки над i в вопросе полезности таких "обвесов".

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Тот, кто прежде задавался вопросом, зачем водители вставляют CD-диски под уплотнитель лобового стекла, наверняка слышал и самое популярное объяснение - мол, такие носители информации служат антирадаром, якобы заставляя путаться в показаниях так называемый "фен" - ручной радар, который в 90-е и "нулевые" активно использовали инспекторы ДПС. Кстати, буквально 1 июля Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил, что его ведомство вводит запрет на использование инспекторами ручных устройств фиксации нарушений ПДД, перенеся эту нагрузку на усиливающуюся систему фотовидеофиксации.

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Как бы то ни было, в 90-е многие всерьез верили, что блестящим СD-болванкам под силу если не отразить лазерный луч радара, то как минимум скорректировать его данные о зафиксированном скоростном режиме на пару-тройку километров в сторону, разумеется, уменьшения. CD-ноу-хау передавалось из уст в уста, и, в общем, мало кого смущало, что превышения скорости уверенно фиксировались, а штрафы выписывались.

Отметим, что в случае с вывешиванием CD-дисков перед "лобовым" все работает как раз таки с точностью до наоборот. Чем лучше элементы кузова отражают сигнал радара, тем эффективнее гаджет инспектора или стационарная камера считают скорость автомобиля. Иными словами, CD-диски, как и любые ровные металлизированные поверхности, способствуют лишь лучшему отражения сигнала радара.

Кстати, считается, что созданию мифа об отражающих сигнал свойствах "сидишек", поспособствовали европейские водители. В частности в 90-е на немецких автобанах камеры фотофиксации работали одновременно со вспышкой, и в этом случае компакт-диск в теории мог создать блик, который сделал бы неопознаваемыми либо номерные знаки, либо лицо водителя (в Германии для выписывания штрафа нужны оба параметра). Соответственно, и мода на CD-обереги, вероятнее всего, пошла из Германии.