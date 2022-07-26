Штрафы за выброс мусора из машины: суммы и условия

В России введены специальные штрафы для тех, кто выгружает мусор с транспортных средств вне отведенных для этого мест. В соответствии с новым законом, который вступил в силу в июле 2022 года, за выброс мусора из автомобиля могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, пишет Autonews.
Как сообщило издание ранее в июле, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф в размере от 10 тысяч до 200 тысяч рублей за выброс мусора с транспортных средств. Наказывать будут водителей, которые выгружают отходы на дорогу или обочину. Закон, в соответствии с которым вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вступил в силу 14 июля 2022 года, за исключением некоторых его пунктов, которые начнут действовать через 180 дней, уточняет "Тинькофф Журнал".
Поправки внесены в статью 8.2 КоАП. В ней появилась новая часть о наказании за выброс мусора с транспортных средств "вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов".
За выброс мусора из легкового автомобиля, мотоцикла или прицепа установлено следующее наказание:
Тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте с грузовика или трактора ждут следующие наказания:
Штрафовать за выброс мусора с автомобилей вне отведенных для этого мест будут выписывать, в частности, на основании данных, полученных с камер в автоматическом режиме. Средства фиксации нарушений будут установлены в местах, где часто мусорят.
Как пишет "Российская газета", в Московской области с января 2019 года по август 2020-го за незаконный сброс мусора было выписано административных штрафов общей суммой 12 миллионов рублей. Ущерб окружающей среде составил 256,5 миллиона рублей в 2019-м и 31,5 миллиона рублей в первой половине 2020-го. Сообщения о незаконном сбросе отходов составляют 11% от общего числа сообщений о правонарушениях в сфере экологии.