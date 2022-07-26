Штрафы за выброс мусора из машины: суммы и условия

В России введены специальные штрафы для тех, кто выгружает мусор с транспортных средств вне отведенных для этого мест. В соответствии с новым законом, который вступил в силу в июле 2022 года, за выброс мусора из автомобиля могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, пишет Autonews.

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Новый закон

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Как сообщило издание ранее в июле, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф в размере от 10 тысяч до 200 тысяч рублей за выброс мусора с транспортных средств. Наказывать будут водителей, которые выгружают отходы на дорогу или обочину. Закон, в соответствии с которым вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вступил в силу 14 июля 2022 года, за исключением некоторых его пунктов, которые начнут действовать через 180 дней, уточняет "Тинькофф Журнал".

Поправки внесены в статью 8.2 КоАП. В ней появилась новая часть о наказании за выброс мусора с транспортных средств "вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов".

Сколько составляет штраф за выброс мусора из автомобиля

За выброс мусора из легкового автомобиля, мотоцикла или прицепа установлено следующее наказание:

Для физлиц — штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении, допущенном в течение года после первого — 20-30 тысяч рублей.

Для должностных лиц — штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 40 до 60 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспортного средства.

Для юридических лиц — штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения — от 60 до 100 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспортного средства.

Тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте с грузовика или трактора ждут следующие наказания:

Штраф в размере 40–60 тысяч рублей для физлиц. При повторном нарушении будут взыскивать от 60 до 70 тысяч рублей.

Штраф 60–80 тысяч рублей для должностных лиц. Если нарушение допущено повторно — 80-100 тысяч рублей, с возможной конфискацией ТС.

Штраф 100–120 тысяч рублей для юридических лиц. В случае повторного нарушения — 150–200 тысяч рублей, также возможна конфискация транспорта.

РИА Новости

Штрафы с камер

Штрафовать за выброс мусора с автомобилей вне отведенных для этого мест будут выписывать, в частности, на основании данных, полученных с камер в автоматическом режиме. Средства фиксации нарушений будут установлены в местах, где часто мусорят.