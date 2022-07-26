Какое масло лучше заливать в мотор летом

Моторное масло можно назвать "кровью" автомобиля. От его состава зависит то, насколько долго и полноценно будет эксплуатироваться транспортное средство. Именно поэтому нужно приобретать только качественное масло, которое отличается востребованностью и популярностью.

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При подборе моторного масла нужно учитывать климатические условия эксплуатации транспортного средства. Все дело в том, что некоторые моторные масла подходят для передвижения в определенном регионе.

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В летний период времени при подборе моторного масла нужно отталкиваться от того, где именно эксплуатируется автомобиль, в городе или за его пределами. Основной проблемой становится то, что двигатель в городе не получает должного охлаждения, которого добиться можно только во время эксплуатации машины по загородным трассам.

Оптимальным выбором для большинства автомобилей является масло 5W40. Оно по техническим параметрам подходит для активной эксплуатации машин, полноценно смазывая все основные элементы транспортного средства, позволяя им работать как положено.

При покупке моторного масла самое главное не экономить. В противном случае водитель сам подписывает приговор, так как ему придется отправляться ремонтировать мотор буквально спустя непродолжительное время после выбора дешевого масла, которое не даст двигателю нужной смазки.

Ремонтировать мотор и другие элементы автомобиля сегодня весьма дорого, особенно если выполнять работы в сервисных центрах, поэтому лучше заранее приобретать качественное масло. Кроме того, важно выполнять своевременно техническое обслуживание транспортного средства.

При замене масла в моторе нужно обязательно выполнять промывку. Опытные водители знают, что смешивать некоторые виды моторных масел нельзя, так как их технические параметры существенно снижаются.