Электромобили в России скоро будут дешевле упрощенной LADA Granta

Сегодня электрифицированные транспортные средства на российском рынке можно назвать "игрушка" для обеспеченных водителей, которые могут позволить себе эксплуатацию подобных машин.

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Опытные автоэксперты уверены в том, что электрокары уже в ближайшее время на рынке России будут доступнее базовой версии популярного транспортного средства LADA Granta, которое сегодня продается у дилеров и на вторичном рынке.

Все дело в том, что ранее на рынке России были доступны только электрокары премиальных брендов, а именно: Porsche, Jaguar, Audi и BMW. Но сейчас уже появляются более доступные модификации.

Для производителей российский рынок очень перспективный, поэтому они готовы предлагать покупателям бюджетные электрифицированные транспортные средства. Причем чем больше электрокаров будет на рынке России, тем выгоднее они будут становиться.

Популярных мировых электрокаров Tesla на российском рынке пока не много, но они постепенно становятся все более востребованными. Существенным недостатком сегодня становится стоимость машин, поэтому как только производители будут готовы снизить ценник электрокаров, они тут же вырастут в спросе, а их количество на рынке России начнет увеличиваться с невероятной скоростью.

Кроме того, на популярности машин с электромотором в России сказывается отсутствие должной инфраструктуры, которая должна развиваться и этому способствуют различные законопроекты, принимаемые властями. Не исключено, что альтернативой дорогим электрокарам на российском рынке станут китайские модели подобных машин.

Это будет не удивительно, так как китайские транспортные средства даже с бензиновым мотором востребованы в России, а значит, электрокары также будут пользоваться спросом у покупателей. Тем более, что производитель из Поднебесной будет готов продавать электрокары по более выгодным ценам.