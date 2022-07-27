Как узнать реальный пробег автомобиля

Покупая машину на вторичном рынке, очень важно обратить внимание на пробег. Не секрет, что продавцы часто скручивают его, чтобы продать свое авто побыстрее и подороже. Есть несколько способов, как узнать примерный пробег автомобиля. В частности, в этом помогут специальные онлайн-сервисы, проверка документов и компьютерная диагностика. Рассказываем более подробно, как проверить, сколько километров на самом деле проехала машина.
Самый простой способ – прикинуть приблизительный пробег в уме, отталкиваясь от года выпуска автомобиля. В среднем за год машина проезжает 17,5 тысяч километров. Это количество надо умножить на количество лет, которые "прожил" автомобиль — и вы получите примерный пробег. Сравните его с цифрами на одометре. Если вы видите, что на приборной панели указано совсем другое число — это повод задуматься, пишет Drive2.ru.
Тут, правда, имейте в виду, что пробег может оказаться и честным, особенно в больших городах, где личный автотранспорт нередко заменяют общественным, а свою машину используют только по выходным или «на дачу». Не исключайте и вариант, что человек может работать недалеко от дома и наезжает в год от силы тысяч десять километров.
Узнать правду помогут также данные в сервисной книжке. В этом документе ставятся отметки о пройденных технических обслуживаниях. Возле списка выполненных работ в сервисной книжке указывается пробег, актуальный на определенную дату. Если вдруг сервисной книжки у владельца нет, или он просто не хочет вам ее показывать, то почти у всех автопроизводителей есть онлайн-проверка сделанных ТО. В случае более-менее новой машины (до 5 лет) можно прикинуть средне годичный пробег хозяина и сравнить с показаниями одометра.
Еще один очень простой способ прикинуть реальный пробег — воспользоваться онлайн-сервисом для проверки истории автомобиля, например «Автокод». Если ввести там VIN и государственный номер, можно узнать, попадала ли машина в ДТП, числится ли она в розыске, использовалась ли в такси. Кроме того, можно получить данные о пробеге.
Они формируются на основании информации диагностических карт, сведений от станций техобслуживания, по объявлениям в Сети (например, если пару лет назад машина была выставлена на продажу с одним пробегом, а теперь она продается с другим), а также страховым ремонтам.
Даже если скручивание пробега не выявится, проверка может показать наличие других проблем, которые могут подтолкнуть к отказу от сделки.
Проверить реальный пробег машины поможет компьютерная диагностика. Как правило, ее проводят в автосалоне, но теоретически можно ее сделать и самому. Для этого, правда, понадобится не только ноутбук с соответствующим программным обеспечением, но и кабель USB-OBD, который можно будет подключить к сервисному разъему.
Отметим, что данный метод требует хороших и уверенных знаний. Мало того, что хозяин может просто не подпустить малограмотного человека к сервисному разъему, так даже если все сложится и данные будут выгружены, разобраться в них может оказаться не так просто.
Для более-менее грамотной оценки состояния желательно заранее изучить модель автомобиля, с которого вы собрались снимать данные, а также заранее узнать, куда именно смотреть и на какие параметры обращать внимание. Имейте в виду, что при грамотном скручивании в бортовом компьютере данные также изменяются, причем настолько хорошо, что ошибаются даже специалисты.
Помимо таких методов, как компьютерная диагностика и изучение документов, проверить, скручен ли пробег, можно по косвенным признакам. Для этого необходимо тщательно осмотреть машину. На то, что машина проехала гораздо больше 100 000, могут указывать:
Не поленитесь заглянуть и под капот. Очень часто на сервисах мастера вешают бирки на детали, отмечая, на каком пробеге было сделано ТО. Малограмотные перекупы или просто забывчивые хозяева нередко забывают об этих бирках и оставляют их болтаться даже после скрутки пробега.
Еще один способ косвенного определения пробега: заранее изучить регламент ремонта автомобиля. А именно, узнать, на каких пробегах меняются важные узлы. Поспрашивайте владельца, менял ли он что-либо, и соотнесите с пробегом на одометре. Возникают сомнения – везите машину на дополнительную диагностику. Просто так регламентные запчасти не меняют. Мало того, такие замены могут свидетельствовать не только о скрутке пробега, но о серьезных авариях или плохом техническом обслуживании.
При покупке машины с небольшим пробегом некоторые эксперты рекомендуют также изучить покрышки: на них указана дата выпуска. Шины могут быть новые, но, если выяснится, что они установлены на автомобиль с пробегом 20-50 тысяч километров — появляется вопрос: зачем нужно было менять резину? Это подозрительный признак, который может указывать на скручивание пробега, пишет "За рулем". Если при обследовании авто вы обнаружите подобные нюансы, лучше отказаться от сделки.
К сожалению, если вы покупаете машину, которую уже давно не обслуживают по гарантии, а все, что мы описали выше для вас темный лес, то стоит поискать грамотного специалиста, который специализируется на конкретной марке, или отвезти авто в сервисный центр. Да, это обойдется вам в определенную сумму (от 3000 рублей за машину), но оно того стоит. И дело не только в том, что чинить старый автомобиль дорого, но еще и в том, что, не зная реальный пробег машины, вы не сможете грамотно и своевременно менять агрегаты по регламенту, так как просто не будете знать их реальное состояние.