Как узнать реальный пробег автомобиля

Покупая машину на вторичном рынке, очень важно обратить внимание на пробег. Не секрет, что продавцы часто скручивают его, чтобы продать свое авто побыстрее и подороже. Есть несколько способов, как узнать примерный пробег автомобиля. В частности, в этом помогут специальные онлайн-сервисы, проверка документов и компьютерная диагностика. Рассказываем более подробно, как проверить, сколько километров на самом деле проехала машина.

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Способ первый: обратите внимание на документы

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Самый простой способ – прикинуть приблизительный пробег в уме, отталкиваясь от года выпуска автомобиля. В среднем за год машина проезжает 17,5 тысяч километров. Это количество надо умножить на количество лет, которые "прожил" автомобиль — и вы получите примерный пробег. Сравните его с цифрами на одометре. Если вы видите, что на приборной панели указано совсем другое число — это повод задуматься, пишет Drive2.ru.

Тут, правда, имейте в виду, что пробег может оказаться и честным, особенно в больших городах, где личный автотранспорт нередко заменяют общественным, а свою машину используют только по выходным или «на дачу». Не исключайте и вариант, что человек может работать недалеко от дома и наезжает в год от силы тысяч десять километров.

Узнать правду помогут также данные в сервисной книжке. В этом документе ставятся отметки о пройденных технических обслуживаниях. Возле списка выполненных работ в сервисной книжке указывается пробег, актуальный на определенную дату. Если вдруг сервисной книжки у владельца нет, или он просто не хочет вам ее показывать, то почти у всех автопроизводителей есть онлайн-проверка сделанных ТО. В случае более-менее новой машины (до 5 лет) можно прикинуть средне годичный пробег хозяина и сравнить с показаниями одометра.

Способ второй: проверка по Сети

Еще один очень простой способ прикинуть реальный пробег — воспользоваться онлайн-сервисом для проверки истории автомобиля, например «Автокод». Если ввести там VIN и государственный номер, можно узнать, попадала ли машина в ДТП, числится ли она в розыске, использовалась ли в такси. Кроме того, можно получить данные о пробеге.

Они формируются на основании информации диагностических карт, сведений от станций техобслуживания, по объявлениям в Сети (например, если пару лет назад машина была выставлена на продажу с одним пробегом, а теперь она продается с другим), а также страховым ремонтам.

Даже если скручивание пробега не выявится, проверка может показать наличие других проблем, которые могут подтолкнуть к отказу от сделки.

Способ третий: компьютерная диагностика

Проверить реальный пробег машины поможет компьютерная диагностика. Как правило, ее проводят в автосалоне, но теоретически можно ее сделать и самому. Для этого, правда, понадобится не только ноутбук с соответствующим программным обеспечением, но и кабель USB-OBD, который можно будет подключить к сервисному разъему.

Отметим, что данный метод требует хороших и уверенных знаний. Мало того, что хозяин может просто не подпустить малограмотного человека к сервисному разъему, так даже если все сложится и данные будут выгружены, разобраться в них может оказаться не так просто.

Для более-менее грамотной оценки состояния желательно заранее изучить модель автомобиля, с которого вы собрались снимать данные, а также заранее узнать, куда именно смотреть и на какие параметры обращать внимание. Имейте в виду, что при грамотном скручивании в бортовом компьютере данные также изменяются, причем настолько хорошо, что ошибаются даже специалисты.

РИА Новости

Способ четвертый: учтите косвенные признаки

Помимо таких методов, как компьютерная диагностика и изучение документов, проверить, скручен ли пробег, можно по косвенным признакам. Для этого необходимо тщательно осмотреть машину. На то, что машина проехала гораздо больше 100 000, могут указывать:

мутные стекла одометра и спидометра;

царапины и потертости на приборной панели;

множественные сколы на лобовом стекле;

изношенный или перешитые руль/сиденья;

протертые накладки педалей.

Не поленитесь заглянуть и под капот. Очень часто на сервисах мастера вешают бирки на детали, отмечая, на каком пробеге было сделано ТО. Малограмотные перекупы или просто забывчивые хозяева нередко забывают об этих бирках и оставляют их болтаться даже после скрутки пробега.

Способ пятый: найдите замененные детали

Еще один способ косвенного определения пробега: заранее изучить регламент ремонта автомобиля. А именно, узнать, на каких пробегах меняются важные узлы. Поспрашивайте владельца, менял ли он что-либо, и соотнесите с пробегом на одометре. Возникают сомнения – везите машину на дополнительную диагностику. Просто так регламентные запчасти не меняют. Мало того, такие замены могут свидетельствовать не только о скрутке пробега, но о серьезных авариях или плохом техническом обслуживании.

При покупке машины с небольшим пробегом некоторые эксперты рекомендуют также изучить покрышки: на них указана дата выпуска. Шины могут быть новые, но, если выяснится, что они установлены на автомобиль с пробегом 20-50 тысяч километров — появляется вопрос: зачем нужно было менять резину? Это подозрительный признак, который может указывать на скручивание пробега, пишет "За рулем". Если при обследовании авто вы обнаружите подобные нюансы, лучше отказаться от сделки.

Способ шестой: наймите специалиста по вашей марке