У пострадавших в Сочи водителей мало шансов на компенсации от властей

Владельцам машин, пострадавших во время недавнего наводнения в Сочи, будет сложно добиться компенсации от властей города, считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Фото: Телеграм-канал «Любимый Сочи» Телеграм-канал «Любимый Сочи»

«То, что администрация неправильно содержала дорогу или ливневую канализацию, придется доказывать, причем применительно к конкретному месту происшествия. Если по документам она соответствует всем ГОСТам, доказать вину властей очень трудно», — пояснил Сергей Радько.

По словам адвоката, для начала необходимо подать иск к городской администрации и уже в процессе узнать, на чьем балансе находится дорога, где произошло затопление автомобиля и какие подрядные организации ее обслуживают и отвечают за ее содержание.

Кроме того, необходимо будет сделать экспертизу системы водоотведения, чтобы узнать, соответствует ли она действующим нормам и сопоставить параметры с данными выпавших осадков.