Как самостоятельно рассчитать КАСКО на автомобиль

С автомобилем, помимо ДТП, могут происходить самые разные ситуации. И если ОСАГО страхует только автогражданскую ответственность за причинение ущерба пострадавшим в аварии, то каско покрывает большее количество рисков. Что это за риски и как рассчитать стоимость страховки самостоятельно, читайте в материале «Автокода».

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Какие риски покрывает полис каско

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Каско – один из видов добровольного страхования, поэтому, покупать его или нет, каждый решает сам. Риски, которые покрывает полис, зависят от типа каско – полного или частичного.

При полном каско страховая компания (СК) возмещает владельцу любой ущерб, причиненный транспортному средству. Например, если водитель неудачно припарковался и повредил бампер авто или на трассе в лобовое стекло прилетел камень. Также полное каско покрывает угон или хищение автомобиля, ущерб от противоправных действий третьих лиц, пожар, стихийные бедствия, ДТП и проч. Полная страховка покрывает максимальное количество рисков, но и стоит дорого.

При частичном каско предлагается не такая всеобъемлющая защита. Список ситуаций, по которым выплачивается компенсация, меньше, соответственно, страховка обходится дешевле. Все страховые случаи, которые покрывает и не покрывает каско, перечислены в этом материале.

Перечень рисков определяет СК. Во избежание недоразумений советуем заранее оговаривать их перед тем, как покупать полис каско.

От чего зависит стоимость каско

Возраст и стаж вождения. Для молодых водителей будет применяться повышающий коэффициент, так как риск попадания в ДТП выше. То же самое касается водителей пожилого возраста. По водительскому стажу все просто: чем он больше, тем дешевле будет стоить полис. Также на стоимость влияет пол водителя. Мужчинам страховка обходится дешевле, чем женщинам.

Марка и модель ТС. Чем дороже ТС, тем выше ценник покупки каско. Если машина популярна среди угонщиков, применяется повышающий коэффициент.

Регион проживания водителя. В разных регионах статистика аварийности отличается, и это также влияет на стоимость полиса. Если статистика высокая, полис каско будет стоить дороже.

Наличие противоугонной системы. Если машина оснащена продвинутой сигнализацией, застраховать ее будет дешевле.

Наличие франшизы. В договоре может быть предусмотрена сумма, в пределах которой владелец сам оплачивает ремонт автомобиля (франшиза). Чем она больше, тем дешевле полис. На стоимость полиса каско влияют следующие факторы:

Дополнительно могут учитываться и другие факторы. Например, место парковки автомобиля (в гараже или во дворе) или целевое использование авто (в коммерческих целях или нет).

Как рассчитать цену каско

Если тарифы ОСАГО регулируются государством, то цены на каско устанавливают страховые компании. С учетом вышеперечисленных факторов назвать конкретные суммы на полис добровольного страхования не получится. Узнать примерную стоимость можно на сайтах страховщиков, если есть много свободного времени.

Быстрее и удобнее рассчитать цену каско через специальный онлайн-агрегатор, подобный «Автокоду ОСАГО»: «Сравни.ру» или «Банки.ру». Такие сервисы показывают предложения от разных страховых компаний и позволяют тут же выбрать и заказать полис. Для этого нужно указать регион проживания, параметры авто, количество водителей и другие данные, а затем заказать расчет.

После сохранения данных сервис покажет количество предложений от страховых фирм. Чтобы перейти к результатам и проконсультироваться с независимым экспертом, нужно заполнить форму с контактными данными.