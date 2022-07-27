Каких фраз лучше избегать в разговоре с гаишником

В беседе с инспектором ДПС, остановившим автомобиль для проверки на дороге, водителям лучше избегать некоторых фраз, которые могут осложнить общение и привести к негативным последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости» Николай Хижняк/РИА «Новости»

«Первая фраза, которую никогда нельзя говорить инспектору ГИБДД, — «На каком основании вы здесь находитесь?», вторая – «Я буду жаловаться вашему начальнику или в службу собственной безопасности!» — перечисляет Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, основание, на котором полицейский находится в том месте, где он остановил водителя, у него найдется всегда, а гражданин, задавая такой вопрос, уже с самого начала переведет беседу с инспектором в негативную плоскость. Предупреждение сотрудника ДПС о намерении пожаловаться его начальству эксперт считает неэффективной мерой.

Если инспектор предлагает водителю пройти проверку на содержание алкоголя на месте остановки, следует сначала напомнить ему о необходимости соблюдения формальных процедур для такой проверки, напоминает Шапарин.

«На вопрос «А подуете в трубочку»? нельзя отвечать «Да, давайте». Нужно предложить инспектору сначала составить протокол об отстранении от управления транспортным средством и показать документы на прибор, которым собираются проводить проверку, а лучше всего предложить проехать в медицинское учреждение», — советует он.

Также в общении с инспектором ДПС следует избегать слов «Да вы знаете, кого я знаю и кому могу позвонить?», указывает эксперт.