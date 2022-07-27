Обзор нового русского внедорожника «Стрела»

Самым популярным видом транспортного средства в России считаются внедорожники. Они позволяют проезжать по тем местам, куда не подступится обычная легковушка или мотоцикл. Такая техника, как правило, используется вне заасфальтированных территорий. В прошлом году на мероприятии “Армия” был продемонстрирован внедорожник “Стрела”. Тогда проект оказался сырым, но сама задумка показалась многим интересной.

Фото: car.ru car.ru

История появления автомобиля “Стрела” берет свое начало с Конструкторского бюро молодежи из МГТУ имени Баумана. Именно оно стало разработчиком необычного транспортного средства. В качестве индустриального партнера выступила Военно-промышленная компания, которая занимается выпуском армейской техники, в том числе знаменитых вездеходов “Тигр”.

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Прототип, который был продемонстрирован в прошлом году, показал ошеломительные результаты. Он почти не собрал негативных отзывов, а некоторые были готовы приобрести такой внедорожник за 2 000 000 рублей. Стоимость автомобиля может оказаться более значительной. Так, при тираже 10 000 экземпляров в год она составит 2 500 000 рублей. Чтобы освоить производство такого вида техники, потребуется вложить до 5 млрд рублей.

Автомобиль с 5-дверным кузовом построен на основе универсального кабинного модуля “Группы ГАЗ”, который тоже переработали по высоте. Из-за этого пришлось вносить изменения в передние двери. Часть от средней стойки до заднего бампера - полноценная разработка специалистов института. В 5-местном салоне повторяется оформление не менее известного “ГАЗель Next”.

В оснащении предусматривается турбированный дизельный силовой агрегат, производительность которого составляет 150 л.с. Кроме того, внедорожник получил колеса на 37 дюймов. Его общий вес составляет 2,5 тонны. Не хватает только системы полного привода, которая в скором времени должна быть включена в список опций. Нет информации, будет ли развиваться данный проект в дальнейшем.