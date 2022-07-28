Чем привлекает и разочаровывает кроссовер Haval Jolion

Китайский кроссовер Haval Jolion является одним из самых популярных на рынке России. Автомобиль отлично подходит как для молодых водителей, так и для опытных автомобилистов.

Фото: Haval Haval

Эта машина входит в ТОП-25 самых востребованных транспортных средств SUV-сегмента, представленных на российском рынке. С начала года было продано 5296 машин. Напомним, за весь 2021 год было реализовано 4274 автомобиля. Это значительный скачок продаж, учитывая ситуацию, происходящую в настоящий момент времени на рынке и падение реализации других брендов.

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У этого автомобиля есть ряд недостатков. Самым первым из них становится резкий химический запах, который ощущается при попадании в салон нового транспортного средства. Причина его заключается в том, что производитель использует некачественные отделочные материалы, а также дешевый пластик.

Под капотом находится 1,5-литровый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Вместе с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Передняя подвеска исполнена по схеме McPherson, а сзади стоит многорычажка.

Разогнаться до первой сотни можно за 9,8 секунды, а показатель максимальной скорости составляет 180 километров в час. Стоимость базовой комплектации составляет 1,5 миллиона рублей. За более дорогую версию придется отдать 1,7 миллиона рублей. На каждые 100 километров пути требуется 15 литров топлива.

Особенностью транспортного средства становится вместительное багажное отделение, позволяющее перевозить различные грузы и сумки с продуктами питания. В салоне отличительной особенностью становится передняя панель, посередине которой расположен большой экран мультимедиа. Под ним находится блок управления климат-контролем, а по бокам аккуратные дефлекторы обогрева салона.

Возвращаясь к кузову нужно сказать о том, что негативным моментом становится слабое лакокрасочное покрытие, которое не имеет дополнительной антикоррозийной защиты. Увеличенный дорожный просвет позволяет передвигаться не только в городе, но и за его пределами.