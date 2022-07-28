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2 часа назад

Почему нельзя пить воду из старой бутылки в машине

Российская Газета

Автомобиль на солнце превращается в парник. Можно ли после таких температурных испытаний прикладываться к пластиковой бутылке с водой?

Почему нельзя пить воду из старой бутылки в машине
Фото: istockistock

На первый взгляд опасности от этой воды никакой, но это только кажется. Если бутылка была открыта, то в течение нескольких дней в нее могли попадать пыль и прочие микрочастицы, которые рассеяны в воздухе. Пылинки содержат микроорганизмы - они отлично живут в теплой и влажной среде.

Микроорганизмы также попадают в воду во время питья. Человек берет горлышко в рот, трогает руками, после чего вытирает губы и вновь держится за бутылку. Наибольшее количество бактерий оказывается в воде, если из бутылки пили несколько человек.

Таким образом в бутылке начинает размножаться целый ряд бактерий, вирусов и простейших возбудителей кишечных инфекций, в том числе шигеллы, сальмонеллы, энтерогеморрагические кишечные палочки. Иногда в воде распространяются стафилококки, некоторые грибы - аспергиллы или кандиды. Чаще всего их колонии скапливаются под крышкой и рядом с горлышком.

Особенно опасно оставлять в машине напитки с добавлением сахара. Несмотря на то, что там есть консерванты, развитие бактерий в них идет наиболее активно, уточняет aif.ru.

Кроме того, пластиковые бутылки при нагревании выделяют вредное вещество бисфенол А, которое в организме имитирует эстроген, вызывает гормональный дисбаланс. Повышение уровня бисфенола в человеческом организме также связывают со многими другими заболеваниями, такими как, например, ожирение и диабет.

При высоких температурах пластик (а значит, и пластиковая упаковка) начинает выделять сурьму - металл, который также может оказаться крайне вредным для организма человека.

Автоэксперт,
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