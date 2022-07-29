Зачем опрыскивать лаком для волос номер автомобиля

Многие владельцы очень часто придумывают различные идеи и лайфхаки для того, чтобы упростить эксплуатацию собственного транспортного средства.

Фото: Car.ru Car.ru

Некоторые водители предпочитают использовать для регистрационного знака обычный лак для волос, они уверены, что это хороший способ защиты от получения штрафов во время движения. Так, есть предположения, что лак на номере отдает блики на камерах, что приводит тому, что штрафных санкций владелец авто при нарушении не получает. Вот только современные комплексы фото и видео фиксации давно являются устойчивыми к подобным хитростям, поэтому распознают номер машины даже под слоем лака.

Разумность использования лака для волос при обработке автомобильного номера заключается только в том, чтобы защитить регистрационный знак от выгорания на солнце, преждевременного стирания, попадания грязи и образования разводов.

Так, после того, как на номер нанесут толстый слой лака, грязь не прилипает, поэтому даже во время движения в плохую погоду, водитель может не переживать и быть уверенным в том, что номер остается читаемым.

Наносить лак для волос можно не только на регистрационный знак, но и на переднюю часть крышки капота. Это позволит защитить ее от абразива. Обрабатывать капот нужно также неоднократно, дожидаясь, пока каждый слой полностью высохнет.

Лак для волос можно всегда возить в салоне автомобиля. Правда, не нужно класть его под стекло, избегая попадания прямых солнечных лучей. Лучше всего хранить баллоны с лаком в багажнике или под сиденьем.