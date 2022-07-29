Какой штраф грозит за езду без ОСАГО

Согласно закону «Об ОСАГО», все водители должны иметь полис. Езда без страховки чревата не только штрафами, но и другими более серьезными неприятностями.

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Зачем оформлять ОСАГО, какой штраф грозит за отсутствие страховки и в каких случаях можно оспорить санкции ГИБДД, узнаете из данного материала.

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Зачем оформлять страховку ОСАГО

ОСАГО, как мы уже сказали выше, это обязательный полис, но оформлять его нужно не только для того, чтобы избегать штрафов за отсутствие. ОСАГО страхует гражданскую ответственность, защищая водителей от материальных затрат при ДТП. Автомобилист, виновный в аварии, будет ремонтировать свое авто за личные средства, а ущерб пострадавшей стороне компенсирует страховая компания.

Если полиса у виновника нет, ему придется мирно договариваться с потерпевшим и соглашаться на его условия. В противном случае пострадавший вызовет на место аварии сотрудников ГИБДД, которые выпишут штраф за нарушение правил, приведших к ДТП, а также за отсутствие страховки. Далее потерпевший обратится с иском в суд, и виновнику придется оплачивать ремонт своей машины, ремонт машины пострадавшего и судебные издержки. Если в аварии пострадали пассажиры или пешеходы, ущерб придется возмещать еще и им.

Максимальная сумма, которую можно получить по ОСАГО, составляет 400 тыс. рублей. При наличии у обоих водителей страховки, отсутствии пострадавших и разногласий, ущербе не более 400 тыс. рублей ДТП можно оформить по европротоколу, то есть без привлечения автоинспекции. Ущерб будет выплачен, если авария оформлена при помощи приложения «Помощник ОСАГО» или ЭРА-ГЛОНАСС.

Если ущерб причинен на большую сумму, то страховщик возместит потерпевшему 400 тыс. рублей, а остальную часть – виновник ДТП.

Какие штрафы за отсутствие ОСАГО 2022

Полис ОСАГО относится к категории обязательных документов, предъявляемых по требованию инспектора. Если документа нет, водителю выпишут штраф.

Взыскания оговариваются ст. 12.37 КоАП. Водителю могут назначить от 500 до 800 рублей штрафа в зависимости от обстоятельства, из-за которого страховка отсутствует. Какие это могут быть обстоятельства?

Полис есть, но водитель забыл его дома

Если страховка оформлена, но при водителе ее нет, будет вынесено предупреждение или 500 рублей штрафа по ч. 2 ст. 12.3 КоАП. Такое может произойти, если человек оставил документ дома или забыл в другой одежде.

Наличие действующей страховки инспектор может проверить по базе РСА. На первый раз обычно выписывают предупреждение.

Водитель не оформлял страховку

Какой штраф, если страховки нет вообще? По ч. 2 ст. 12.37 КоАП, водителю грозит взыскание в 800 рублей. Рассчитывать на снисхождение автоинспектора в данном случае не стоит.

У ОСАГО истек срок действия

Обычно договор ОСАГО заключают на 12 месяцев. По окончании периода страхования водитель обязан перезаключить договор с компанией, в которой приобретал полис, или с любой другой на свой выбор. Если он этого не сделает, за просроченную страховку грозит штраф, каким он будет?

По ч. 2 ст. 12.37 КоАП, водителю выпишут штраф на 800 рублей.

Водитель пользуется авто в период, не предусмотренный полисом

Есть случаи, когда срок страхования может быть уменьшен с одного года до трех месяцев. Например, если машина используется в летний период для поездок на дачу, а все остальное время стоит в гараже.

Если срок действия договора истек, за руль садиться нельзя – последует наказание по ч. 1 ст. 12.37 КоАП в размере 500 рублей.

Водитель не вписан в страховку

В страховке учитываются все лица, имеющие допуск к вождению автомобиля. Садиться за руль машины, в полис которой не вписан, запрещено. При остановке инспектором на дороге штраф за страховку выпишут по ч. 1 ст. 12.37 КоАП в размере 500 рублей.

Если чужой машиной управлял водитель, у которого полиса нет вообще, взыскание составит 800 рублей.

Полис – подделка

Если инспектор выявит поддельный полис, водителя ждет уголовное наказание или крупный штраф по ст. 327 УК РФ.

штраф до 80 тыс. рублей;

взыскание в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до полугода;

обязательные работы на период до 480 часов;

исправительные работы до двух лет;

арест на срок до полугода. К автомобилисту применят одну из следующих мер:

Чтобы не купить подделку, полис ОСАГО нужно оформлять в офисах или на официальных сайтах страховых компаний либо на сайтах-агрегаторах, заслуживающих доверия. Последний вариант самый удобный и быстрый, так как экономит время на поездку в офис и хождении по сайтам страховых.

Сравнить предложения от разных страховщиков и купить самый дешевый полис можно на сайте «Автокод ОСАГО». Экономия на разнице в ценах может составить до 3 500 рублей. Комиссий за покупку полиса «Автокод ОСАГО» не берет.

На оформление страховки уйдет всего 5 минут времени. Сразу после оплаты полис добавится в базы РСА и ГИБДД и придет на электронную почту водителя. Документ можно распечатать или скачать на телефон.

Страховка через «Автокод ОСАГО» оформляется на год. По истечении срока действия можно снова оформить страховку: данные водителя сохранятся в системе, повторно вбивать данные не придется.

Есть ли повторный штраф за езду без ОСАГО

В законодательстве нет повторного взыскания за отсутствие полиса. И в первом, и во втором случае нарушения водителя оштрафуют на 800 рублей. Однако суточный лимит по количеству наказаний за данное правонарушение не установлен.

Это значит, что сколько бы раз водитель не был пойман в течение дня без страховки, ему будут назначать штраф. За сутки можно насобирать взысканий на круглую сумму.

Могут ли эвакуировать машину за отсутствие полиса в 2022 году

В 2022 году инспектор не вправе применять эвакуацию за отсутствующий полис, снимать госномера с машины или выносить запрет на эксплуатацию. Водитель может быть только оштрафован.

Есть ли скидка на штраф за отсутствие страховки

Есть. Государство предоставляет возможность оплатить штрафы ГИБДД со скидкой 50% в течение 20 суток с момента назначения наказания.

Это значит, что оштрафованный водитель заплатит в казну не 800 рублей, а 400 рублей.

Можно ли обжаловать штраф за езду без страховки

Водитель обжаловать любые штрафы ГИБДД, если считает, что они неправомерны. Срок на оспаривание – 10 суток со дня, как вынесли постановление.

К основаниям обжаловать штраф за отсутствие ОСАГО относятся: Штрафы, назначенные автомобилям, которые не требуют наличия страховки. Это может быть техника, не предусмотренная для езды по дорогам общего пользования, что легко доказать, предоставив техническую документацию ТС.

Инспектор назначил взыскание в 800 рублей, посчитав, что страховки нет в принципе, однако полис был, но водитель оставил его дома. Инспектор должен был проверить его наличие по базе, предупредить водителя либо оштрафовать на 500 рублей.

Еще не истекли отведенные законом 10 суток на оформление страховки с момента приобретения авто. Доказательство – договор на покупку машины.

Могут быть и иные причины обжалования штрафа за отсутствующую страховку. Главное – иметь на руках доказательства невиновности, иначе штраф не отменят.

Жалобу вместе с доказательствами невиновности нужно направить вышестоящему лицу автоинспекции (начальнику подразделения) почтой или принести лично. Через 30 суток водитель получит ответ.