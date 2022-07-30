Россиянам перечислили основания для конфискации автомобиля

Стало известно, когда в России могут законно конфисковать личные автомобили. Об этом рассказал представитель коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает «Прайм».
Право забрать автомобиль имеют полицейские, когда им нужно преследовать преступника. При этом они должны оставить владельцу свои данные и сообщить место и время возврата машины.
Конфискация возможна и в рамках уголовного дела или обеспечения обязательств. Речь об алиментах, долгах перед банками, другими организациями и т.п.
«Собственник в этих случаях знает, что нужно сделать, чтобы долг был погашен», - сказал адвокат.
Также авто отбирают у тех, кто ездит без водительского удостоверения или пьяным.
Кроме того, автомобиль могут реквизировать — если это необходимо для устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий. Данный порядок прописан в законе, собственнику обязаны выплатить стоимость машины.
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