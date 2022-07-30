Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Россиянам перечислили основания для конфискации автомобиля

Майк Габриелян

Стало известно, когда в России могут законно конфисковать личные автомобили. Об этом рассказал представитель коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает «Прайм».

Россиянам перечислили основания для конфискации автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Право забрать автомобиль имеют полицейские, когда им нужно преследовать преступника. При этом они должны оставить владельцу свои данные и сообщить место и время возврата машины.

Стоимость автомобилей в России оказалась самой высокой в мире

Конфискация возможна и в рамках уголовного дела или обеспечения обязательств. Речь об алиментах, долгах перед банками, другими организациями и т.п.

«Собственник в этих случаях знает, что нужно сделать, чтобы долг был погашен», - сказал адвокат.

Также авто отбирают у тех, кто ездит без водительского удостоверения или пьяным.

Кроме того, автомобиль могут реквизировать — если это необходимо для устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий. Данный порядок прописан в законе, собственнику обязаны выплатить стоимость машины.

Ранее в ГИБДД рассказали, когда эвакуируют машины с мест для инвалидов.

Автоэксперт,Анатолий Миронов,ГИБДД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители