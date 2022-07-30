Россиянам перечислили основания для конфискации автомобиля

Стало известно, когда в России могут законно конфисковать личные автомобили. Об этом рассказал представитель коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает «Прайм».

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Право забрать автомобиль имеют полицейские, когда им нужно преследовать преступника. При этом они должны оставить владельцу свои данные и сообщить место и время возврата машины.

Конфискация возможна и в рамках уголовного дела или обеспечения обязательств. Речь об алиментах, долгах перед банками, другими организациями и т.п.

«Собственник в этих случаях знает, что нужно сделать, чтобы долг был погашен», - сказал адвокат.

Также авто отбирают у тех, кто ездит без водительского удостоверения или пьяным.

Кроме того, автомобиль могут реквизировать — если это необходимо для устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий. Данный порядок прописан в законе, собственнику обязаны выплатить стоимость машины.