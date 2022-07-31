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3 часа назад

Новости автомира: автомобили ВАЗ и УАЗ: как обстоят дела с импортозамещением запчастей

Car.ru

Многие комплектующие, которые используются при сборке отечественных транспортных средств, поступают из-за рубежа. Ранее специалисты уже рассматривали вопрос импортозамещения, но тогда акцент делался на агрегаты и электронику. В автомобилях российской сборки есть и другие запчасти, которые не выпускаются в России. Имеются ли аналоги для их замены?

Как обстоят дела с импортозамещением запчастей у автомобилей ВАЗ и УАЗ
Фото: car.rucar.ru

В автомобилях Lada Granta и Vesta есть общие комплектующие, которые поставляются из-за рубежа. К примеру, поршневая группа выпускается американской группой Federal Modul. Клапаны на мотор 1,8 производились немецкой компанией Mahle или TRW. Стартер - французский продукт, а генератор - от Bosch. Приводные ремни и ремень ГРМ - от Gates. Некоторые детали закупаются в Чехии.

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Компания Bosch занималась поставкой электроники - датчиков. Несколько лет назад на Lada Vesta отказались от роботизированной КПП и заменили ее на вариатор Jatco. Нет никакой информации, будут ли такие установки использоваться в дальнейшем. Пока за моделью Vesta есть только одна МКПП, она может остаться единственной. Но даже в таком элементе есть немалое количество импортных комплектующих.

ШРУСы и сальники выпускаются в России, как и детали сцепления. Сначала для Granta использовали усилитель руля отечественного производства. Затем его заменили на агрегат Mando. На Lada Vesta предусматривается усилитель от японской NSK. В шасси много деталей российских, но есть 2 исключения - все комплектующие тормозов закупаются у TRW, а клапаны от ZF.

В автомобилях УАЗ тоже хватает импортных деталей. К примеру, основным трансмиссионным агрегатом является МКПП от Hyundai-Dymos. Пока нет информации, что будут прекращены поставки данного агрегата. Производитель отмечает, что на заводе постоянно меняются поставщики в целях улучшения качества продукции. Есть агрегаты, которые производятся в России, но их доля не так высока. Эксперты полагают, что даже при прекращении поставок говорить о проблемном положении не придется. Дело в том, что в России есть много компаний, которые выпускают аналоги запчастей. Сменить поставщиков на российских - не самое простое, но возможное решение.

Импортозамещение в автомобильной сфере проходит не так быстро. Многие российские автомобили все еще зависят от импортных комплектующих и поставок.

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