Чем грозит автовладельцу самостоятельное обновление машины

Обновить внешний облик автомобиля можно не только за счет тюнинга, но и с помощью заводских деталей от более современных рестайлинговых версий конкретной модели. Иногда автовладельцы радикально переделывают автомобиль, добиваясь визуальной идентичности с авто нового поколения. О том, какие модели чаще всего таким образом освежают, сколько это стоит и какими проблемами грозит, – в материале «Газеты.Ru».
При самостоятельном «рестайлинге» чаще всего видоизменяются легкосъемные внешние элементы вроде фар, бамперов, крышек капота и багажника, конструктивно же машина остается прежней. Впрочем, нередко за таким освежением внешности могут скрываться технические проблемы после ДТП, это должны учитывать потенциальные покупатели таких машин, предупреждают эксперты.
Модели Toyota — одни из самых популярных по части переделки под новый вид, и внедорожник Land Cruiser в этом плане подходит идеально — даже со сменой генерации с 200-го на 300-й структура и форма кузова у него осталась прежней, а разница в цене между старой и новой машинами колоссальная.
Комплект деталей для превращения в «трехсотый» включает бамперы, решетку радиатора, фары, задние фонари, дверь багажника, крылья, капот и другую необходимую фурнитуру.
Такие наборы предлагаются в России по цене от 330 тыс. рублей. Автовладельцу придется дополнительно потратиться на монтаж новых элементов и окраску (около 200 тыс. рублей).
Превратить Toyota Camry поколения V50 (2011 год) в рестайлинговую версию образца 2014 года стоит еще дешевле – комплект из бамперов, оптики, решетки радиатора предлагается специализированными магазинами за 75 тыс. рублей без стоимости доставки и установки. Придется потратиться и на окраску новых деталей.
Мастера тюнинга из Казахстана предлагают замену кузовных элементов Mercedes-Benz S-Class в кузове W221 (выпускался с 2005 года) на детали модели актуального поколения W222. Для этого требуется замена не только бамперов и оптики, но также передних и задних крыльев, капота, крышки багажника, а также так называемого «телевизора», или рамки радиатора – несущего каркаса, в передней части автомобиля, к которому крепятся внешние кузовные элементы.
Вместо оригинальных фар устанавливается дубликат хорошего качества, при этом салон остался прежним. Есть вариант и попроще без замены кузовных элементов – крылья и капот переделываются, а их форма изменяется в соответствии с новой версией седана.
Тюнинг-ателье Modern Cars переделывает внедорожник Gelandewagen 1998 года под современный, но цена такой работы сопоставима со стоимостью не самого дешевого «паркетника». В ходе таких доработок в машину устанавливают современные сиденья с двухцветной кожаной обивкой и переднюю панель с двумя жидкокристаллическими экранами от автомобиля 2019 года выпуска.
«Работы по салону в этом проекте заняли в общей сложности три месяца. В данном случае проводка сильно не переделывалась, но была установлена медиасистема на базе Android, которая позволила заменить аналоговый щиток приборов на цифровой», — говорит «Газете.Ru» представитель Modern Cars Даниил Тамбовцев. – С перешивкой салона и заменой кресел бюджет такого проекта – порядка 2 млн рублей».
По его словам, достаточно часто практикуется переделка кроссовера Mercedes ML W166, выпускавшегося с 2011 года, в обновленную версию, у которой в 2015 году сменилась индексация модели на Mercedes GLE. Аналогичные переделки часто осуществляют и с внедорожником Mercedes GL.
Бюджет переделки Mercedes ML в GLE руководитель тюнинг-ателье оценивает в 700-800 тыс. рублей с учетом необходимых работ – при условии применения «микса» из новых и подержанных оригинальных деталей, а также новых запчастей китайского производства.
Такие переделки автомобилей требуют переоформления документов, они считаются внесением изменений в конструкцию, предупреждают эксперты. И если на дороге подобный тюнинг не бросается в глаза инспекторам ДПС, то при визите в МРЭО ГИБДД с машиной возникнут проблемы.
«В переделке автомобиля под рестайлинг или одну из последующих моделей подвохов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, — предупреждает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. – В частности, таким образом очень часто маскируются следы серьезного ДТП».
По его словам, отличить просто тюнингованную машину от аварийной можно при внимательном осмотре: в последнем случае следы кузовного ремонта остаются на силовых элементах. О том, что автомобиль был разбит, также может свидетельствовать расхождение по дате изготовления функциональных деталей в подкапотном пространстве: например, если у машины менялся радиатор, это весомый повод подозревать, что она побывала в ДТП.
Кроме того, регулярно происходят ситуации, когда угонщики крадут автомобиль и подгоняют его под документы от машины более раннего года выпуска, уверяя потенциального покупателя, что он имеет дело с результатами тюнинга, хотя на самом деле у авто просто криминальная история и поддельная маркировка, добавляет Шелков.
Также автомобиль после самодеятельного рестайлинга легко может получить отказ в регистрации при переоформлении в ГИБДД, поскольку по закону на такие доработки необходимо получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
«Сейчас машины на площадках все фотографируются, по крайней мере в крупных городах, и в ГИБДД очень большое внимание уделяют внешнему виду.
И переделанная машина получает отказ в регистрации», — отмечает Шелков.
С точки зрения безопасности подобный стайлинг вреда не несет, и чаще всего автомобилисты не регистрируют доработки, но чтобы узаконить их в случае отказа в регистрации придется сначала привести машину в исходный вид, предупреждает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
«Согласно букве техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», это безусловно внесение изменений в конструкцию.
На практике я не встречал, чтобы за это ловили и наказывали.
Автомобиль в этом случае становится похожим на другой стандартный автомобиль, и вопросов у инспекторов обычно не возникает», — говорит Хайцеэр «Газете.Ru».