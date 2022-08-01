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2 часа назад

Новости автомира: Автоэксперт рассказал, какие детали нельзя менять в автомобиле

Вечерняя Москва

Колеса, бамперы, зеркала и другие запчасти, которые могут отделиться от автомобиля в момент ДТП, с учетом скорости могут превратиться в «боевой снаряд». По этой причине все эти элементы обязаны быть сертифицированы, а многие доработки транспортного средства и вовсе запрещены законом, рассказал журналистам технический специалист Московского Политеха Юрий Бибилов.

Автоэксперт рассказал, какие детали нельзя менять в автомобиле
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Так, к примеру, автолюбителям запрещено самовольно менять бампер — только с сертификацией соответствующих структур и при условии регистрации в ГИБДД, пишет агентство «Прайм».

Проблема состоит в том, что бампер изготовлен из ударопрочного пластика, который не имеет острых кромок и не колется. Аналогичная система применима и к ветровому и лобовому стеклам, а также стеклам фар и зеркалам.

Также запрещается менять внутреннее убранство транспортного средства — руль, сиденья и остальные составные части салона. Все эти элементы также разрабатываются с учетом безопасности для водителя и пассажиров, пояснил специалист.

Все изменения колесной базы вне разрешенных производителем параметров, могут влиять на норму выбросов. Если у них будет иной диаметр, цикл нагрузки двигателя меняется, а это означает как минимум погрешности в работе спидометра, что напрямую влияет на безопасность движения, указал Бибилов.

Накануне стало известно, что большинство российских водителей при покупке автомобиля с пробегом обращают внимание на количество предыдущих владельцев и их возраст.

Автоэксперт,ГИБДД,
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