Зачем инспектор ГИБДД фотографирует машину

Многие могли наблюдать, как сотрудник ГИБДД фотографирует или снимает на видео транспортное средство. Вопросов подобные действия создают много, но ответов на них не предоставляют даже в ведомстве. Так зачем инспектор ведет фото- или видеосъемку автомобилей, и могут ли использовать полученные материалы для мошеннических схем?

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В большинстве случаев сотрудник ГИБДД фотографирует или снимает на видео определенное транспортное средство, чтобы зафиксировать нарушение ПДД. Законодательством разрешается использовать в качестве доказательства любые данные, к которым и относится запись с камеры. Этим положением часто пользуются сотрудники ДПС. Но как же закон, который требует применения специального оборудования для ведения подобных съемок?

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На самом деле свидетельство на соответствие требованиям необходимо только для тех приборов, при помощи которых осуществляется измерение. К примеру, при помощи камеры определяется, с какой скоростью передвигаются машины на дороге. Если устройство будет работать нестабильно, человек не может быть привлечен к ответственности. Никто не запрещает инспектору ГИБДД фотографировать человека, который не пристегнут рулем и передвигается с выключенными фарами. Для этого можно использовать не только фотоаппарат, но и камеру смартфона.

Не всегда главным объектом съемки выступает транспортное средство, как это может показаться на первый взгляд. К примеру, сотрудник ГИБДД может фиксировать состояние проезжей части, а именно дорожного полотна или прилегающих объектов. Кроме того, полицейские могут фиксировать линии разметки, которые стерлись за сезон или неправильно установленные знаки, которые вводят в заблуждение участников дорожного движения,

Если ведется съемка транспортного средства, которое стоит на месте, причина может быть только одна - машина стоит в неположенном месте. В таком случае сотрудник ДПС делает несколько кадров с разных ракурсов, берет в объектив камеры дорожный знак, а затем приобщает полученные материалы к делу о нарушении ПДД.

Раньше часто возникали ситуации, когда мошенники фотографировали чужие машины, а затем создавали объявления о продаже. Схема мошенничества простая - с покупателя требуют оплату за бронирование осмотра, а затем пропадают. Но в случае с сотрудниками ДПС таких действий опасаться не стоит.