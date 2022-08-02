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3 часа назад

Четыре вещи, которые водители обязаны возить в автомобиле по действующим ПДД

Car.ru

Допуск транспортного средства к дорогам общего пользования основывается на целом своде правил и положений. Исправная техническая часть - не единственное для соблюдения условие. Так, автомобиль должен соответствовать заводской комплектации. Кроме того, требуется, чтобы водитель перевозил с собой ряд вещей. Отсутствие даже одного из предметов может послужить причиной получения штрафа.

Какие вещи водители обязаны возить в автомобиле
Фото: Car.ruCar.ru

Автомобиль должен соответствовать актуальным стандартам - это проверяется во время технического осмотра. На данный момент такая процедура перестала быть актуальной для личных транспортных средств. Но это не говорит о том, что водители больше не должны следовать установленным правилам. Так, любой сотрудник ДПС на дороге может провести процедуру досмотра или осмотра транспортного средства и установить несоответствие регламенту. В результате для владельца машины будет выписан штраф.

Car.ru

Первый предмет, который должен быть в каждом автомобиле - огнетушитель. Техническим регламентом установлено, что в легковом транспорте его объем не должен быть меньше 1 литра. Рекомендуется использовать 2-литровый огнетушитель. Он может быть порошковым, углекислотным или любым другим. Если в автомобиле будет храниться просроченный или использованный огнетушитель, автомобилист получит штраф в размере 500 рублей.

Такое же наказание можно получить за отсутствие аптечки в машине. Средний срок годности составляет 4,5 года, но точный срок зависит от производителя. При выборе такого предмета следует внимательно проверять его состав - он должен соответствовать установленным требованиям.

Car.ru

Водители легковых транспортных средств должны возить с собой знак аварийной остановки. За его отсутствие предусматривается штраф в размере 500 рублей. Используется он не только после дорожно-транспортного происшествия или при вынужденной остановке. Его применяют при транспортировке автомобиля на буксире, когда неисправна аварийная сигнализация.

Еще 4 года назад в России ввели требование, согласно которому в автомобиле нужно было перевозить жилет со светоотражателями. До сих пор в стране не предусматривается ответственность за его отсутствие. Но такой жилет следует перевозить с собой и надевать в ситуации, когда нужно покинуть салон транспортного средства. Это позволяет повышать видимость человека на дороге.

Автоэксперт,ГИБДД,
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