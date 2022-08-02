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3 часа назад

Как поставить мотоцикл на учет в 2022: сроки, документы и другие нюансы

Мария Иванова

Мотоциклы немногим отличаются от автомобилей во всем, что касается юридических нюансов: оформления, страховки, прав и, конечно же, постановки на учет. Правда, последний пункт иногда вызывает сложности — мотоциклы регистрируются немного по другим правилам. Сейчас мы расскажем, как поставить недавно приобретенный мотоцикл на учет.

Как поставить мотоцикл на учет в 2022: сроки, документы и другие нюансы
Фото: ТАССТАСС

Какие мотоциклы необходимо ставить на учет в ГИБДД

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Согласно законодательству, все транспортные средства, объем двигателя которых превышает 50 кубических сантиметров, после покупки должны быть зарегистрированы в ГИБДД — не важно, где вы их покупали. Это требование распространяется на мотоциклы, мопеды и некоторые скутеры. Исключение составляют только спортивные байки, которые предназначены для использования в строго отведенных для этого местах: например, питбайки и кроссовые мотоциклы. Некоторые разновидности последних предполагают возможность передвижения по дорогам общего пользования, но для этого их также нужно будет зарегистрировать — подобные нюансы желательно уточнить перед покупкой.

Как проходит регистрация мотоцикла в ГИБДД

Постановка мотоцикла на учет практически не отличается от аналогичной процедуры для автомобилей. Вам нужно собрать необходимый пакет документов и в течение 10 дней после покупки явиться в отделение дорожной полиции. Для байков, приобретенных за рубежом, этот срок составляет пять дней. В то же время, поставить мотоцикл на учет в ГИБДД можно где угодно, причем необязательно по месту жительства.

Сам по себе процесс несложный. По прибытию в отделение ГИБДД вы занимаете очередь — это можно сделать заранее через портал «Госуслуги». Когда ваши документы примут для рассмотрения, нужно будет пройти на специальную площадку и показать мотоцикл сотруднику ГИБДД. Он осмотрит транспортное средство и проверит предоставленную информацию, после чего выдаст вам государственный номер и свидетельство о регистрации.

Какие документы нужны для постановки мотоцикла на учет

Диагностическая карта транспортного средства. Для получения этой бумаги вам предстоит отогнать мотоцикл на техосмотр: если ваш мотоцикл в порядке, эта процедура займет не дольше часа.

Важно! Техосмотр можно не проходить только в том случае, если мотоцикл совсем новый — не старше трех лет.

  • Страховой полис ОСАГО.

Стоимость оформления страховки будет зависеть от технических характеристик мотоцикла, но все равно обойдется значительно дешевле, чем страхование автомобиля. Получить полис можно в тот же день.

  • Паспорт владельца мотоцикла.
  • Паспорт транспортного средства.
  • Заявление на регистрацию мототранспорта.
  • Договор купли-продажи мотоцикла или бумага, подтверждающая факт наследия или дарения транспорта.
  • Квитанция об оплате госпошли

Какие наказания грозят за отказ от регистрации мотоцикла

  • Если вы пришли в отделение ГИБДД по истечению 10 отведенных дней — штраф от 1 500 до 2 000 рублей.
  • Если вас поймали за рулем незарегистрированного мотоцикла — от 500 до 800 рублей.
  • Если вас поймали за рулем незарегистрированного мотоцикла во второй раз — 5 000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца.
Автоэксперт,ГИБДД,
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