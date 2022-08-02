Как поставить мотоцикл на учет в 2022: сроки, документы и другие нюансы

Мотоциклы немногим отличаются от автомобилей во всем, что касается юридических нюансов: оформления, страховки, прав и, конечно же, постановки на учет. Правда, последний пункт иногда вызывает сложности — мотоциклы регистрируются немного по другим правилам. Сейчас мы расскажем, как поставить недавно приобретенный мотоцикл на учет.
Согласно законодательству, все транспортные средства, объем двигателя которых превышает 50 кубических сантиметров, после покупки должны быть зарегистрированы в ГИБДД — не важно, где вы их покупали. Это требование распространяется на мотоциклы, мопеды и некоторые скутеры. Исключение составляют только спортивные байки, которые предназначены для использования в строго отведенных для этого местах: например, питбайки и кроссовые мотоциклы. Некоторые разновидности последних предполагают возможность передвижения по дорогам общего пользования, но для этого их также нужно будет зарегистрировать — подобные нюансы желательно уточнить перед покупкой.
Постановка мотоцикла на учет практически не отличается от аналогичной процедуры для автомобилей. Вам нужно собрать необходимый пакет документов и в течение 10 дней после покупки явиться в отделение дорожной полиции. Для байков, приобретенных за рубежом, этот срок составляет пять дней. В то же время, поставить мотоцикл на учет в ГИБДД можно где угодно, причем необязательно по месту жительства.
Сам по себе процесс несложный. По прибытию в отделение ГИБДД вы занимаете очередь — это можно сделать заранее через портал «Госуслуги». Когда ваши документы примут для рассмотрения, нужно будет пройти на специальную площадку и показать мотоцикл сотруднику ГИБДД. Он осмотрит транспортное средство и проверит предоставленную информацию, после чего выдаст вам государственный номер и свидетельство о регистрации.
Диагностическая карта транспортного средства. Для получения этой бумаги вам предстоит отогнать мотоцикл на техосмотр: если ваш мотоцикл в порядке, эта процедура займет не дольше часа.
Важно! Техосмотр можно не проходить только в том случае, если мотоцикл совсем новый — не старше трех лет.
Стоимость оформления страховки будет зависеть от технических характеристик мотоцикла, но все равно обойдется значительно дешевле, чем страхование автомобиля. Получить полис можно в тот же день.