Самые медленные машины всех времен

Издание AutoSpeed составило список самых медленных автомобилей всех времен. Посмотрите на эти авто, имеющие — несомненно — много разных преимуществ, кроме быстрого разгона.

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Fiat Qubo Natural Power 2010 года

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Отличительная особенность этой модели Fiat — обширное пространство для хранения различных вещей. Создатели Fiat Qubo Natural Power, несомненно, решили, что покупатели будут больше заинтересованы в способности автомобиля перевозить грузы и пассажиров, а не в его умении развивать высокую скорость. Машина разгоняется до 60 миль в час (96,54 километра в час) за 17,7 секунд. По информации сайта thecaryoudrive.com, автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 16 секунд.

Smart CDI 2012 года

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Юркий двухместный Smart — идеальное авто для парковки на узких и загруженных трафиком улочках. Этот короткий автомобиль можно поставить даже перпендикулярно тротуару, и он не помешает проезжающим мимо машинам. Однако быстротой и мощностью Smart не отличается. Версия 2012 года с 70-сильным двигателем CDI разгоняется до 60 миль в час за 19,5 секунды. Издание не уточняет, о какой именно модели Smart идет речь, но очевидно, что в материале говорится о Smart Fortwo — именно эта машина оснащается cdi-мотором. По информации Drom, Smart Fortwo разгонятся до 100 километров в час за 19,8 секунды.

Fiat 850 Idromatic 1968 года

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Заднеприводная модель под номером 850 производилась итальянской компаний Fiat в 1964-1973 годах. В 1968-м было выпущено две версии компактного авто — стандартная с двигателем мощностью 34 лошадиные силы и усиленная (37 лошадиных сил). Как пишет Motor, для разгона до сотни Fiat 850 Idromatic требуется 25,5 секунды.

Austin Mini Cooper 850 MK 1, 1959 год

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На съемках фильма "Ограбление по-итальянски" (2003) в Лос-Анджелесе Шарлиз Терон, Джейсон Стэтем и Марк Уолберг сами выполняли трюки, управляя автомобилями Mini Cooper. Для создания картины были использованы высокопроизводительные авто этой модели, в том числе два электромобиля. Терон рассказывала, что тогда была дважды оштрафована за превышение скорости. Однако она не получила бы никаких штрафов, если бы села за руль Mini Cooper 850 MK1 1959 года. На то, чтобы разогнаться с 0 до 60 миль в час (96,54 километра в час), этому автомобилю требуется 24,9 секунды.

Hindustan Ambassador 1.5 DSZ

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Этот серийный автомобиль, выпускавшийся с 1958 по 2014 год, позиционировался как "король индийских дорог" благодаря износостойкости и комфортности в управлении. Его версия 1,5 DSZ стала первым дизельным автомобилем в Индии, а в 2013 году была названа экспертами шоу Top Gear лучшим такси в мире.

Однако же никто не хвалит динамику этой модели. По сообщению "Авто Гуру", Hindustan Ambassador умеет разгоняться до 100 километров в час за 29 секунд.

MG Midget 1979 года

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Двухместный родстер MG Midget — самая известная модель бренда MG. Несмотря на обвинения, что эта машина была создана без какого-либо внимания к вопросам безопасности, Midget успешно выпускался на протяжении 20 лет.

Быстрота не относится к сильным сторонам данной модели. Родстер разгоняется до 60 миль в час (96,54 километра в час) за 14,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 70 миль в час (112,63 километра в час). По данным сайта Automobile Catalog, разгон до 100 километров в час занимает 15,7 секунды.

Crosley HotShot родстер 1949 года

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В 1949 году американская компания Crosley, специализирующаяся на производстве мини-автомобилей, представила первый послевоенный спорткар. Двухместному родстеру Crosley HotShot, оснащенному трехступенчатой "механикой", требовалось 34 секунды, чтобы разогнаться с 0 до 100 километров в час. Однако такое слабое ускорение не помешало Crosley выиграть гонку на трассе Сербинг в 1950 году.

Triumph Renown 1954 года

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