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1 час назад

Таиланд поможет России с автозапчастями

BFM.RU

В условиях санкционного давления Бангкок мог бы помочь Москве справиться с дефицитом технологического импорта. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

Таиланд поможет России с автозапчастями
Фото: Юрий Кочетков/EPA/TASSЮрий Кочетков/EPA/TASS

Таиланд — один из лидеров автомобилестроения в Юго-Восточной Азии. В стране расположены заводы таких крупных брендов, как Ford, General Motors и Toyota.

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Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

Максим Кадаков

главный редактор журнала «За рулем»

«Таиландский автопром — автопром номер один в Юго-Восточной Азии, это если не считать Китай. Поэтому, конечно же, есть производство комплектующих и запчастей. В этом смысле Таиланд как еще одна площадка, еще один потенциальный поставщик запчастей интересен, поскольку оттуда везти запчасти непринципиально дороже, чем из Японии или из Китая. Или еще из каких-то дальних стран, Индии например. Другое дело, что везти из Таиланда можно разное: и более-менее добротные запчасти, но они будут недешевыми, они будут идти, скорее всего, по верху ценового рынка, можно везти средние запчасти и по качеству, и по цене, а можно везти запчасти, которые для наших условий эксплуатации вообще не подходят, они не будут бросовыми по цене, они все равно будет стоить прилично. Тайские запчасти в России не были широко распространены, а если они и были распространены, то к ним очень много было нареканий. Там ведь специфические условия эксплуатации: это теплая южная страна, например, к резинотехническим изделиям предъявляются совсем другие требования — для теплого климата, а не для холодного, как у нас на большей части территории страны».

Сейчас основной поток автозапчастей на отечественный рынок идет из Китая и Турции, указывают эксперты. По их мнению, тайский импорт вряд ли их подвинет. Но на фоне сбоев в цепочках поставок чем больше поставщиков, тем лучше, отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто:

Игорь Моржаретто

автоэксперт

«У них очень много серьезных производителей комплектующих, вполне себе мирового уровня. Они всегда работали на свой рынок в первую очередь, хотя и наши некоторые производители у них кое-что закупали. Я думаю, что сейчас, когда меняются цепочки поставок, уже многие наши компании вышли на рынок Таиланда и наверняка там вовсю шерудят и смотрят, что взять интересного. Но если еще будет поддержка на государственном уровне, это совсем хорошо. В нынешних условиях важна диверсификация поставок: не надо уповать исключительно на Китай, тем более в свете сегодняшних событий — кто знает, что будет с Китаем. Надо искать везде, строить цепочки так, чтобы как минимум парочка альтернативных поставщиков всегда была».

В мае Минэкономразвития заявило, что Россия готова обсуждать с Таиландом возможность локализации производства автомобильных комплектующих. Для каких конкретно моделей машин будут производиться запчасти, не сообщалось.

Автоэксперт,Toyota,Максим Кадаков,Игорь Моржаретто,Ford,Минэкономразвития,General Motors,
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