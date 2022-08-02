Таиланд поможет России с автозапчастями

«Таиландский автопром — автопром номер один в Юго-Восточной Азии, это если не считать Китай. Поэтому, конечно же, есть производство комплектующих и запчастей. В этом смысле Таиланд как еще одна площадка, еще один потенциальный поставщик запчастей интересен, поскольку оттуда везти запчасти непринципиально дороже, чем из Японии или из Китая. Или еще из каких-то дальних стран, Индии например. Другое дело, что везти из Таиланда можно разное: и более-менее добротные запчасти, но они будут недешевыми, они будут идти, скорее всего, по верху ценового рынка, можно везти средние запчасти и по качеству, и по цене, а можно везти запчасти, которые для наших условий эксплуатации вообще не подходят, они не будут бросовыми по цене, они все равно будет стоить прилично. Тайские запчасти в России не были широко распространены, а если они и были распространены, то к ним очень много было нареканий. Там ведь специфические условия эксплуатации: это теплая южная страна, например, к резинотехническим изделиям предъявляются совсем другие требования — для теплого климата, а не для холодного, как у нас на большей части территории страны».