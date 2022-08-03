На торги выставят Ford Escort принцессы Дианы

В конце августа 2022 года аукционный дом Silverstone проведёт торги, в ходе которых предложит к покупке уникальный Ford Escort RS Turbo 1985 года выпуска. Американская марка выпустила на рынок Великобритании около пяти тысяч подобных хот-хэтчей. Представленный экземпляр построили по спецзаказу королевской семьи для принцессы Дианы. Помимо единственного внешнего отличия автомобиль отличается несколькими конструктивными особенностями.

Единственным внешним отличием королевского Ford Escort RS Turbo является чёрный цвет кузова. Все остальные серийные модели первого поколения окрашивали только в белый оттенок. Не исключено, что подобное решение связано с желанием замаскировать автомобиль принцессы Дианы под гражданские машины.

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Все остальные модификации хот-хэтча касаются безопасности пассажиров. Поскольку принцессу в поездках сопровождал телохранитель, автомобиль оборудовали радиостанцией и дополнительным зеркалом заднего вида с пассажирской стороны. Под капотом модели находится 1,6-литровый турбомотор, отдача которого составляет 130 лошадиных сил. Агрегат укомплектован механической трансмиссией.

Королевская семья пользовалась хэтчбеком в течение трёх лет. Следующие десять лет автомобилем владели несколько хозяев. С 2008 года автомобиль находится в гараже у частного коллекционера, который и выставил Ford Escort RS Turbo с пробегом 40 000 километров на торги.