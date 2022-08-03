«Ждем “китайцев”»: Автоэксперты не видят влияния параллельного импорта на рынок машин

До февраля в России продавалось ежемесячно 170 тысяч машин, а сейчас – 27-30 тысяч, сказал НСН аналитик авторынка Олег Мосеев. Продажи сейчас находятся на уровне 27-30 тысяч машин в месяц, что существенно меньше, чем было до февраля, когда продавались до 170 тысяч машин. Остатков на складах хватит до конца года, а ввозимые по параллельному импорту автомобили глобально не влияют на рынок, заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Раскупают остатки: Параллельный импорт не сулит россиянам дешевых иномарок Власти ожидают, что ситуация с ценами на новые автомобили в России будет улучшаться. С таким прогнозом выступил вице-премьер-глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам чиновника, снижения цен на машины стоит ожидать уже в этом году. Курс рубля на бирже, который был в феврале, существенно отличается от сегодняшнего, поэтому автокомпании будут плавно растягивать изменение цены по году с учетом восстановления рынка. «Прогнозировать бесполезно. Пока понятно, что «АвтоВАЗ» восстанавливает производство, но не всю линейку и китайские производители проявляют интерес. Продажи сейчас находятся на уровне 27-30 тысяч машин в месяц, что существенно меньше, чем было до февраля, когда продавались до 170 тысяч машин. Остатков на складах до конца года должно хватить. Снижения цен я пока не вижу. За счет параллельного импорта завозятся машины, но они не влияют глобально на рынок. Тут несколько причин. Юридическим лицам сложнее ввозить машины, модели везут дороже 3 миллионов рублей, да и за рубежом надо еще поискать машины», - сказал Мосеев. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в разговоре с НСН тоже отметил, что параллельный импорт если и окажет влияние, то исключительно на рынок люксовых автомобилей. «Везут дорогие авто. Из-за сложной логистики цена машины здесь будет сильно дороже, чем той, что была бы произведена в России. Поэтому параллельный импорт скажется на рынке премиальных авто, но произойдет это не завтра. Что касается цен, то сейчас снижение идет по ряду моделей только в сегменте китайских авто. В условиях дефицита говорить о снижении цен достаточно странно. Говорить об их можно будет тогда, когда у потребителя появится выбор. Дождемся осени и тогда будем прогнозировать. Сейчас рынок пополняется китайскими авто и моделями “китайцев”», - говорит Моржаретто. Иллюзия низких цен: Автомобильный рынок готовится к параллельному импорту Ждут автодиллеры и машины корейского производства, сообщила НСН директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. «В массовом сегменте параллельный импорт погоды не сделает. Остается ждать поставок китайских, корейских автомобилей. «АвтоВАЗ» собирается расширить линейку. А вот насколько смогут снизиться цены сейчас никто не скажет. На стоимость повлияет и уход дорогих марок. Цены на рынке корректируются, но о сильном снижении говорить не приходится. Не вернутся в этом году до прежнего уровня и продажи. Нет насущной потребности у россиян в покупке новых машин, а есть еще и рынок подержанных авто, где сохраняется широкий модельный ряд», - уточнила Арабаджи. Ранее Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей в России сократится наполовину.