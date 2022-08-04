Россиянин пригнал Kia Stinger из Кореи: сколько это стоило, какие проблемы

Житель Москвы поделился опытом, как он купил в Южной Корее автомобиль Kia Stinger через местного знакомого и привез машину домой. Об этом рассказывается в видеоблоге автоэксперта Дмитрия Машкова.

Фото: Блог Дмитрия Машкова Блог Дмитрия Машкова

Речь в ролике идет о Stinger 2019 года выпуска с пробегом 25 тысяч километров в максимальной комплектации с оригинальными карбоновыми обвесами. Машина оснащена двухлитровым двигателем мощностью 255 лошадиных сил. По словам 28-летнего покупателя по имени Иван, само авто обошлось ему в 1 млн 906 тысяч рублей, а дополнительные расходы, включая траты на перевозку, составили 714 тысяч рублей.

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Иван рассказал, что первоначально он планировал приобрести новую Audi A5, заказал ее у дилера и сделал предоплату. Однако в марте дилер поднял цену с 4,7 млн рублей до 9,5 млн рублей, а затем и вовсе заявил, что автомобиль не приедет. Иван благополучно забрал предоплату.

В качестве альтернативы A5 он решил приобрести в Москве подержанный Stinger, однако все выставленные на продажу авто были в плохом состоянии. Тогда автомобилист решил обратиться к помощи компаний, которые занимаются доставкой машин из Кореи в Россию. Но и тут оказалось не все благополучно. С покупателя потребовали оплатить машину заранее, и он решил отказаться от такой сделки.

После этого Иван обратился к корейскому сайту Encar.com — аналогу "Авто.ру". Он выбрал там автомобиль и прислал ссылку на объявление своему другу-корейцу, живущему в Сеуле. Уже через несколько часов посредник отправил в Россию фотографии машины из салона дилера.

Блог Дмитрия Машкова

Иван оплатил инвойс через систему SWIFT. Он приехал в Корею, чтобы забрать свой автомобиль.

Корейскому другу россиянин заплатил 30 тысяч рублей за организацию покупки и помощь на таможне во Владивостоке. Автовоз от дилера до порта обошелся в 100 тысяч рублей. Однако паром, который должен был доставить машину до российского берега, сломался, и автомобиль пришлось транспортировать на другой паром. За это с Ивана взяли еще 30 тысяч рублей.

Через два-три дня машина прибыла во Владивосток, где ее растаможили. Это обошлось в 340 тысяч рублей.

Еще 50 тысяч рублей покупателю Stinger пришлось заплатить за систему ГЛОНАСС (сейчас это уже необязательная трата). Проверка в таможенной лаборатории стоила 44 тысяч рублей.

После этого машина была погружена на автовоз до Москвы. Транспортировка до столицы стоила 120 тысяч рублей.

Приехав домой, Иван обратился в местный автосервис, чтобы проверить техническое состояние своей Kia Stinger.