Что делать, если в бак залили не то топливо

Заправить машину не тем топливом довольно сложно — например, потому, что неправильный пистолет невозможно вставить в бак. Однако случаи, когда вместо дизеля влили бензин или наоборот, все же бывают. "Авто.ру Журнал" рассказывает, какие меры необходимо принять в такой ситуации.

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Что будет, если вместо бензина заправиться дизелем

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Когда машина будет заводиться, и заработает топливный насос, дизель закачается в топливую магистраль. Это представляет угрозу для мотора. Кроме того, после такой заправки понадобится промывка топливной системы. Но самое опасное — это когда двигатель работает на смеси бензина и дизеля. При оптимистичном сценарии пострадают только форсунки впрыска и свечи зажигания, при пессимистичном — детали поршневой группы и катализатор.

Что будет, если вместо дизеля заправиться бензином

Если примесь бензина в дизельном топливе составляет менее 5%, такой микс не угрожает двигателю. Если же доля бензина больше, это может привести к серьезным поломкам, например, к неисправности форсунок и насоса высокого давления. Дизель смазывает прецизионные рабочие элементы этих узлов во время их работы, а лишний бензин — напротив — смывает смазку, и двигатель может заклинить.

И это далеко не самая большая проблема. Бензин может вызвать взрыв рабочей смеси в камере сгорания, после чего поршневые кольца разрушаются, и поршни оплавляются. Такой двигатель можно вернуть к жизни только при капремонте.

Что делать, если неправильное топливо попало в бак

Если ошибка была обнаружена еще на АЗС, начинать движение можно, только если примесь бензина составляет не выше 5%. При этом двигатель не нужно сильно нагружать, принуждая его работать на повышенных оборотах. Если бак будет исчерпан на четверть, надо залить его дизелем дополна. Сделав это трижды, вы можете вернуться к обычной эксплуатации машины.

Если порог в 5% был превышен, либо же дизелем заправили бензиновое авто, заводить мотор категорически запрещено. Машину нужно транспортировать в автосервис на эвакуаторе или дотянуть туда на буксире. Специалисты удалят из бака смесь двух видов топлива. Возможно, бак придется демонтировать.

Самая запущенная ситуация — когда мотор завели, и он проработал на миксе какое-то время. В этом случае дело не решить при помощи чистки резервуара. Требуется еще как минимум промыть топливные магистрали, поменять топливный фильтр и очистить форсунки впрыска. Но даже после этого двигатель может работать плохо. Тогда понадобится проверить компрессию в цилиндрах, продиагностировать катализатор и всю топливную аппаратуру. Вышедшие из строя запчасти придется заменить.

Если двигатель начал дергаться, "троить" или слабо тянуть, надо срочно остановить автомобиль и заглушить двигатель внутреннего сгорания. Если после этого вы заведете мотор опять, вы нанесете ему еще больший вред. Везите машину в сервис только на эвакуаторе.

Кто должен компенсировать ущерб

Если вы сами залили на заправке неправильное топливо, привлечь к ответственности сотрудников АЗС не удастся. Если же виноваты работники станции, можно потребовать от них оплатить причиненный ущерб. Персонал АЗС может сам вызвать службу откачки топлива. Если этого не произошло, машину придется доставить в автосервис на эвакуаторе.

Позже вы сможете привезти на заправку документы, подтверждающие ваши расходы — чек об оплате эвакуатора, заказ-наряд из сервиса с указанием выполненных работ, а также чек с самой заправочной станции. Попытайтесь договориться о компенсации ущерба в устной форме. Если это не получилось, изложите свои претензии на бумаге и направьте их руководству АЗС. Укажите в документе дату и время, когда вам залили не то топливо; название и адрес станции; какой именно был сделан заказ, и что влили в бак на самом деле. Потребуйте провести бесплатный слив бензина (или дизеля), ссылаясь на Закон о защите прав потребителей. Приложите к документу чек об оплате услуг АЗС.

На рассмотрение такой претензии отводится 10 дней. Если АЗС не согласится с вашими претензиями, будет назначена независимая экспертиза, а выиграть с борьбе с юристами, которые защищают руководство заправки, будет сложно. Поэтому взвесьте все за и против — стоит ли вступать в этот затяжной спор.

Если на заправке игнорируют ваши требования, можно также подать в суд. Для этого соберите все документы, подтверждающие поломку машины и затраты на ее ремонт.

В случае, если вы обнаружили проблему, уже отъехав с заправки, можно позвонить туда или в сервисный центр, изложить проблему и записать этот разговор. Вы можете получить от АЗС согласие на оплату эвакуации машины и ремонта. При отказе приступайте к описанному выше способу — как подать письменную претензию руководству АЗС.

Имейте также в виду, что поломки из-за применения в автомобиле неправильного топлива, не устраняются по гарантии.

Что будет, если залили 92-й вместо 95-го

Нужно упомянуть и о более распространенной ошибке, чем использование дизеля вместо бензина (или наоборот). В бак часто заливают не ту марку бензина, которая рекомендована производителем машины. Делать так нежелательно.

Как пишет "Российская газета", топливо с более низким октановым числом воспламеняется раньше, чем это предусмотрено конструкцией машины. Поэтому в цилиндрах будет происходить неконтролируемая детонация. Кроме того, на 92-м бензине отдача мотора снизится, а расход топлива, наоборот, увеличится.