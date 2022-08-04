Что будет если залить 92-й вместо 95-го

Марка бензина, которым нужно заправлять автомобиль той или иной модели и бренда, указана в документах на машину. Лучше следовать этим требованиям, чтобы избежать детонаций силового агрегата, ведь производители калибруют моторы под конкретный сорт топлива, пишет "Российская газета".
На люке бензобака часто можно увидеть надпись "92, 95" либо "не ниже 92". Как правило, в таких случаях бензин с высоким октановым числом рекомендуется, а с низким — допускается. Однако на 92-м автомобиль поедет хуже: отдача мотора снизится, а расход горючего возрастет. Поэтому в итоге экономия сводится на нет.
Используя 95-ю марку, водитель обеспечивает хорошие условия для силового агрегата. Главная польза — в том, что минимизируется детонация. Мотор будет работать тише, мягче и выходить на расчетные параметры по динамике ускорения, экономичности и токсичности.
Если использовать 92-ю марку, когда это запрещено, последствия будут связаны с манерой езды. Когда водитель поддерживает средние обороты силового агрегата и умеренно жмет на педаль газа, избегая рваного ритма, вредное воздействие сводится к минимуму. Если же увеличить обороты и резко ускоряться, датчик детонации будет постоянно отрабатывать. Последствие — неустойчивая работа двигателя: автомобиль потеряет в динамику и будет дергаться. В этом случае бензин загорается позже, что становится причиной перегрева двигателя. Кроме того, выходят из строя свечи зажигания и катализатор. Еще одно последствие — прогорание поршней. В таких условиях расход горючего серьезно возрастает.
Еще в начале 2010-х годов "миксовать" две марки бензина разрешалось в любых соотношениях, потому что при производстве обоих сортов использовалась общая основа и однотипные химические добавки. Но позже НПЗ изменили подход. Производство было усложнено. При создании разных сортов теперь используются разные присадки. Поэтому, если смешать топливо с низким и высоким октановым числом, 92-й бензин через некоторое время опустится на дно резервуара, а 95-й — переместится наверх. В итоге топливо с октановым числом 93,5 водитель не получит.