Что будет если залить 92-й вместо 95-го

Марка бензина, которым нужно заправлять автомобиль той или иной модели и бренда, указана в документах на машину. Лучше следовать этим требованиям, чтобы избежать детонаций силового агрегата, ведь производители калибруют моторы под конкретный сорт топлива, пишет "Российская газета".

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На люке бензобака часто можно увидеть надпись "92, 95" либо "не ниже 92". Как правило, в таких случаях бензин с высоким октановым числом рекомендуется, а с низким — допускается. Однако на 92-м автомобиль поедет хуже: отдача мотора снизится, а расход горючего возрастет. Поэтому в итоге экономия сводится на нет.

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Используя 95-ю марку, водитель обеспечивает хорошие условия для силового агрегата. Главная польза — в том, что минимизируется детонация. Мотор будет работать тише, мягче и выходить на расчетные параметры по динамике ускорения, экономичности и токсичности.

Что будет, если залить запрещенный 92-й

Если использовать 92-ю марку, когда это запрещено, последствия будут связаны с манерой езды. Когда водитель поддерживает средние обороты силового агрегата и умеренно жмет на педаль газа, избегая рваного ритма, вредное воздействие сводится к минимуму. Если же увеличить обороты и резко ускоряться, датчик детонации будет постоянно отрабатывать. Последствие — неустойчивая работа двигателя: автомобиль потеряет в динамику и будет дергаться. В этом случае бензин загорается позже, что становится причиной перегрева двигателя. Кроме того, выходят из строя свечи зажигания и катализатор. Еще одно последствие — прогорание поршней. В таких условиях расход горючего серьезно возрастает.

Допустимо ли смешивать 92-й и 95-й?